Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA

ALÉM DO COPO

Cerveja com equilíbrio: especialistas revelam segredos da harmonização

Conheça inovações, rótulos zero álcool e dicas de harmonização para o dia a dia

Jair Mendonça Jr
Por
Orientações incluem cinco frentes para a rotina e eventos
Orientações incluem cinco frentes para a rotina e eventos - Foto: Divulgação Ambev

Especialistas, mestres-cervejeiros e sommeliers dão recomendações voltadas para o consumo de bebidas alcóolicas e não alcóolicas associado a harmonização gastronômica.

Para guiar os consumidores nessa jornada de descobertas, os especialistas da Academia da Cerveja, espaço de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, reuniram cinco recomendações para explorar diferentes estilos, harmonizações e possibilidades de consumo.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"As orientações buscam transformar a experiência do consumidor", afirma Laura Aguiar, especialista e diretora de conhecimento cervejeiro da Ambev.

A "evolução do mercado" exige "novas abordagens", destaca o mestre-cervejeiro Leonardo Botto. As orientações incluem cinco frentes para a rotina e eventos.

1. Pratique a técnica "zebra" e intercale rótulos

A prática conhecida como zebra consiste em alternar o consumo de cervejas tradicionais com opções sem álcool. Graças aos avanços em tecnologia e inovação, versões como Corona Cero, Bud Zero e Brahma 0,0% oferecem perfis sensoriais fiéis aos estilos originais.

Essa alternância é uma das formas de incluir opções sem álcool ao longo da experiência e explorar diferentes perfis de sabor.

2. Explore o almoço executivo e o happy hour durante a semana

  • A evolução das cervejas zero e de baixo teor alcoólico amplia as possibilidades de escolha em diferentes momentos do dia e da semana.
  • Um almoço de negócios ou uma pausa entre reuniões ganham um toque especial ao harmonizar comidas leves com uma cerveja zero.
  • O rótulo eleva o momento da comidinha, sem comprometer a rotina produtiva.

3. Faça da gastronomia a protagonista do brinde

  • A regra de ouro dos especialistas para qualquer ocasião é valorizar a combinação entre bebidas alcoólicas e comida. Os pratos não apenas desaceleram a absorção do álcool pelo organismo, mas também elevam a experiência sensorial.
  • Opções leves e grelhadas combinam muito bem com cervejas mais refrescantes, enquanto pratos de sabores mais delicados podem encontrar seu par em estilos como a Stella Artois Pure Gold, opção sem glúten e com menos calorias.
  • A busca por novas possibilidades também aparece em inovações como o Guaraná Antarctica Zero com Fibras, que preserva o sabor da versão zero e se destaca pela maior quantidade de fibras entre os refrigerantes nacionais.

4. Mantenha a hidratação constante com água entre os copos

  • A presença da água é indispensável para prolongar o bem-estar e apreciar cada nota de sabor das bebidas.
  • Intercalar copos de cerveja com água ajuda a renovar o paladar entre uma degustação e outra e contribui para uma experiência mais leve e equilibrada.
  • Em grandes eventos e celebrações, a recomendação segue a mesma: degustar devagar e manter-se hidratado do início ao fim.

5. Priorize a qualidade e a variedade

  • Apreciar cerveja é, antes de tudo, um convite à degustação. A proposta da Academia da Cerveja é valorizar a diversidade de estilos, aromas e ingredientes que tornam cada rótulo único.
  • Escolher porções para experimentar diferentes receitas ajuda a perceber nuances como notas de malte e lúpulo, mantendo a moderação como parte essencial da experiência.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Bahia anuncia famosa marca de cervejas como nova patrocinadora
Bahia anuncia famosa marca de cervejas como nova patrocinadora imagem

BARATA E GELADA

Sextou em Salvador com cerveja a R$ 5: confira a lista de bares
Sextou em Salvador com cerveja a R$ 5: confira a lista de bares imagem

MÉTODOS DE PRODUÇÃO

Mestre cervejeiro detalha produção de cervejas sem álcool
Mestre cervejeiro detalha produção de cervejas sem álcool imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Harmonização de Cervejas mestre cervejeiro

Relacionadas

Mais lidas