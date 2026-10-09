Cerveja com equilíbrio: especialistas revelam segredos da harmonização

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Especialistas, mestres-cervejeiros e sommeliers dão recomendações voltadas para o consumo de bebidas alcóolicas e não alcóolicas associado a harmonização gastronômica.

Para guiar os consumidores nessa jornada de descobertas, os especialistas da Academia da Cerveja, espaço de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, reuniram cinco recomendações para explorar diferentes estilos, harmonizações e possibilidades de consumo.

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"As orientações buscam transformar a experiência do consumidor", afirma Laura Aguiar, especialista e diretora de conhecimento cervejeiro da Ambev.

A "evolução do mercado" exige "novas abordagens", destaca o mestre-cervejeiro Leonardo Botto. As orientações incluem cinco frentes para a rotina e eventos.

1. Pratique a técnica "zebra" e intercale rótulos

A prática conhecida como zebra consiste em alternar o consumo de cervejas tradicionais com opções sem álcool. Graças aos avanços em tecnologia e inovação, versões como Corona Cero, Bud Zero e Brahma 0,0% oferecem perfis sensoriais fiéis aos estilos originais.

Essa alternância é uma das formas de incluir opções sem álcool ao longo da experiência e explorar diferentes perfis de sabor.

2. Explore o almoço executivo e o happy hour durante a semana

A evolução das cervejas zero e de baixo teor alcoólico amplia as possibilidades de escolha em diferentes momentos do dia e da semana.

Um almoço de negócios ou uma pausa entre reuniões ganham um toque especial ao harmonizar comidas leves com uma cerveja zero.

O rótulo eleva o momento da comidinha, sem comprometer a rotina produtiva.

3. Faça da gastronomia a protagonista do brinde

A regra de ouro dos especialistas para qualquer ocasião é valorizar a combinação entre bebidas alcoólicas e comida. Os pratos não apenas desaceleram a absorção do álcool pelo organismo, mas também elevam a experiência sensorial.

Opções leves e grelhadas combinam muito bem com cervejas mais refrescantes, enquanto pratos de sabores mais delicados podem encontrar seu par em estilos como a Stella Artois Pure Gold, opção sem glúten e com menos calorias.

A busca por novas possibilidades também aparece em inovações como o Guaraná Antarctica Zero com Fibras, que preserva o sabor da versão zero e se destaca pela maior quantidade de fibras entre os refrigerantes nacionais.

4. Mantenha a hidratação constante com água entre os copos

A presença da água é indispensável para prolongar o bem-estar e apreciar cada nota de sabor das bebidas.

Intercalar copos de cerveja com água ajuda a renovar o paladar entre uma degustação e outra e contribui para uma experiência mais leve e equilibrada.

Em grandes eventos e celebrações, a recomendação segue a mesma: degustar devagar e manter-se hidratado do início ao fim.

5. Priorize a qualidade e a variedade