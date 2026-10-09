Salvador terá feira vegana gratuita; veja a programação

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Quem procura uma programação gratuita para o fim de semana em Salvador terá uma opção que reúne música, gastronomia e empreendedorismo.



Nos dias 17 e 18 de outubro, a Feira Vegana Salvador ocupa o Museu de Arte da Bahia (MAB), com atividades culturais, produtos veganos e atrações para toda a família.

Em sua terceira temporada no museu, o evento busca fortalecer pequenos negócios, incentivar o consumo consciente e ampliar o debate sobre direitos animais, direitos humanos e preservação do meio ambiente.

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Feira terá música e atividades culturais

Entre os destaques da programação está o cantor Alexandre Serravalle, que apresenta um repertório com diferentes ritmos musicais. O público também poderá conhecer iniciativas de empreendedores locais e circular pelos espaços dedicados a produtos e serviços veganos.

A programação cultural é uma das marcas da feira, que, ao longo de suas edições, já promoveu atividades como yoga, rodas de conversa, dança, distribuição de mudas e ações de conscientização sobre a causa animal.





Evento reúne empreendedores de Salvador

Criada a partir da mobilização de empreendedores e ativistas veganos, a Feira Vegana Salvador se consolidou como espaço de divulgação de negócios ligados à alimentação, aos cosméticos, aos acessórios e a outros produtos livres de ingredientes de origem animal e de testes em animais.

Desde 2017, o projeto já realizou mais de 60 edições, com público médio de 700 pessoas por evento. Mais de 100 micro e médias empresas participaram da iniciativa, que também reúne uma comunidade com mais de 26 mil seguidores no Instagram.

Feira tem entrada gratuita; confira o serviço

Além de estimular o empreendedorismo, a iniciativa propõe um espaço de convivência, informação e lazer para pessoas de diferentes idades. A expectativa é reunir visitantes interessados em conhecer novos produtos, acompanhar as atrações culturais e descobrir alternativas de consumo consciente.



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