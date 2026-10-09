GASTRONOMIA
Salvador terá feira vegana gratuita; veja a programação
Nos dias 17 e 18 de outubro, a Feira Vegana Salvador ocupa o Museu de Arte da Bahia (MAB)
Quem procura uma programação gratuita para o fim de semana em Salvador terá uma opção que reúne música, gastronomia e empreendedorismo.
Nos dias 17 e 18 de outubro, a Feira Vegana Salvador ocupa o Museu de Arte da Bahia (MAB), com atividades culturais, produtos veganos e atrações para toda a família.
Em sua terceira temporada no museu, o evento busca fortalecer pequenos negócios, incentivar o consumo consciente e ampliar o debate sobre direitos animais, direitos humanos e preservação do meio ambiente.
Feira terá música e atividades culturais
Entre os destaques da programação está o cantor Alexandre Serravalle, que apresenta um repertório com diferentes ritmos musicais. O público também poderá conhecer iniciativas de empreendedores locais e circular pelos espaços dedicados a produtos e serviços veganos.
A programação cultural é uma das marcas da feira, que, ao longo de suas edições, já promoveu atividades como yoga, rodas de conversa, dança, distribuição de mudas e ações de conscientização sobre a causa animal.
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Evento reúne empreendedores de Salvador
Criada a partir da mobilização de empreendedores e ativistas veganos, a Feira Vegana Salvador se consolidou como espaço de divulgação de negócios ligados à alimentação, aos cosméticos, aos acessórios e a outros produtos livres de ingredientes de origem animal e de testes em animais.
Desde 2017, o projeto já realizou mais de 60 edições, com público médio de 700 pessoas por evento. Mais de 100 micro e médias empresas participaram da iniciativa, que também reúne uma comunidade com mais de 26 mil seguidores no Instagram.
Feira tem entrada gratuita; confira o serviço
Além de estimular o empreendedorismo, a iniciativa propõe um espaço de convivência, informação e lazer para pessoas de diferentes idades. A expectativa é reunir visitantes interessados em conhecer novos produtos, acompanhar as atrações culturais e descobrir alternativas de consumo consciente.
Serviço
- Evento: Feira Vegana Salvador
- Data: 17 e 18 de outubro de 2026
- Local: Museu de Arte da Bahia (MAB), Salvador
- Entrada: Gratuita
- Atração musical: Alexandre Serravalle
- Programação: Feira de empreendedores veganos, música e atividades culturais
- Público: Toda a família
- Instagram: @feiraveganasalvador