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SOS PLANTAS

Truque com óleo e bicarbonato pode salvar a saúde das suas plantas

Combinação pode devolver vida às folhas das plantas

Franciely Gomes
Por
Plantas ganham um novo aspecto após misturinha
Plantas ganham um novo aspecto após misturinha - Foto: Ilustratativa | Magnific

Plantas com aspecto esbranquiçado podem ter uma solução prática e rápida com um truque caseiro. Uma misturinha de água, óleo e bicarbonato de sódio pode devolver vida às folhas.

O produto funciona como uma espécie de agente contra fungos e insetos, tornando a superfície da folha menos favorável ao desenvolvimento do oídio, essa camada branca fúngica que atinge as plantas.

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No entanto, é preciso tomar cuidado ao escolher o óleo da mistura, que deve ser apropriado para os fins de jardinagem. Óleo de cozinha e óleo hortícola não são recomendados, pois podem causar efeito “rebote” e elevar o risco de manchas nas folhas.

Como preparar a mistura

  • Bicarbonato de sódio: 1 colher de chá rasa.
  • Óleo de jardinagem: 1 colher de sobremesa
  • Detergente neutro: 1 colher de chá (funciona para emulsionar o óleo na água).
  • Água: 1 litro

Modo de aplicação

  • Misture bem todos os ingredientes até que o óleo se una completamente à água
  • Coloque a solução em um borrifador
  • Aplique nas folhas durante os horários mais frescos do dia, para evitar que o sol queime-as
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Tags

bicarbonato de sódio planta truque

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