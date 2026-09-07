SOS PLANTAS
Truque com óleo e bicarbonato pode salvar a saúde das suas plantas
Combinação pode devolver vida às folhas das plantas
Plantas com aspecto esbranquiçado podem ter uma solução prática e rápida com um truque caseiro. Uma misturinha de água, óleo e bicarbonato de sódio pode devolver vida às folhas.
O produto funciona como uma espécie de agente contra fungos e insetos, tornando a superfície da folha menos favorável ao desenvolvimento do oídio, essa camada branca fúngica que atinge as plantas.
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No entanto, é preciso tomar cuidado ao escolher o óleo da mistura, que deve ser apropriado para os fins de jardinagem. Óleo de cozinha e óleo hortícola não são recomendados, pois podem causar efeito “rebote” e elevar o risco de manchas nas folhas.
Como preparar a mistura
- Bicarbonato de sódio: 1 colher de chá rasa.
- Óleo de jardinagem: 1 colher de sobremesa
- Detergente neutro: 1 colher de chá (funciona para emulsionar o óleo na água).
- Água: 1 litro
Modo de aplicação
- Misture bem todos os ingredientes até que o óleo se una completamente à água
- Coloque a solução em um borrifador
- Aplique nas folhas durante os horários mais frescos do dia, para evitar que o sol queime-as