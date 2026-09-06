Caminho de Moisés: entenda por que o mar se abre em praia de Maragogi

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, é procurada por turistas devido às belezas naturais e, sobretudo, por um fenômeno na Praia de Barra Grande, caracterizado por uma faixa de areia que aparece no meio do mar durante a maré baixa e desaparece horas depois, com a subida da água.

Intitulado Caminho de Moisés, o nome faz referência à passagem bíblica em que Moisés, homem escolhido por Deus para libertar o povo israelita da escravidão no Egito. No episódio, o líder dos hebreus ergue o cajado e abre o Mar Vermelho para a passagem do povo.

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Apesar da referência, o fenômeno não é milagroso, nem sobrenatural e pode ser explicado pela dinâmica natural das marés, fases da lua e pela presença de um banco de areia.

O caminho de areia se estende da praia em direção ao mar, condição que no local é favorecida pela presença dos recifes, que ajudam a formar as piscinas naturais e funcionam como barreiras para reduzir a força das ondas.

Em regiões protegidas por recifes, as ondas chegam com menos força, reduzindo a movimentação da água e favorecendo a concentração de sedimentos. Esse processo contribui para a formação de bancos de areia que avançam em direção ao mar.

Na realidade, o Caminho de Moisés não aparece repentinamente. O banco de areia está permanentemente naquela área, mas fica encoberto quando a maré sobe. À medida que o nível da água baixa, a formação fica novamente exposta, dando a impressão de que o mar se divide e abre uma passagem.

As fases da lua influenciam o fenômeno, pois sua atração gravitacional influencia na tábua das marés. Desta forma, os melhores momentos para observar o caminho são durante marés de sizígia, nos períodos de lua nova e lua cheia.

Cuidados antes de visitar o Caminho de Moisés