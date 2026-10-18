Restaurantes em Salvador com variedade de opções para veganos

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Encontrar um restaurante com opções variadas para veganos ainda é uma missão complicada em Salvador. Apesar da diversidade de lanchonetes e restaurantes na capital baiana, não são todos os que realmente oferecem opções que não tenham nada de origem animal.

Pensando nisso, o portal A TARDE preparou uma lista com 5 lugares que desfrutam da culinária 100% vegetal, que variam desde uma boa moqueca baiana a uma boa lasanha, unindo o melhor da culinária baiana com o movimento que busca excluir a exploração animal em todas as suas formas.

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As opções contemplam diversos bairros de Salvador e cabem em todos os bolsos, variando de pratos mais baratos e acessíveis, para refeições completas e um pouco mais caras.

Confira:

Rosas do Dendê

Os amantes de comida baiana podem desfrutar de um bom vatapá e caruru sem culpa. O Rosas do Dendê é um restaurante vegano que oferece opções diversas sem origem animal, como acarajé, abará, bobó de palmito e até feijoada.

O estabelecimento fica localizado na Rua do Uruguay, no bairro Uruguai, na cidade baiana, mas também realiza entregas em diversos bairros da capital baiana. Os pratos variam entre R$ 20 e R$ 40, além do kit de 10 marmitas, que custa R$ 219,90.

Rango Vegan

Com gosto de comida caseira, o Rango Vegan é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Presente desde 2006 na cidade, ele oferece opções de lasanhas, strogonoff, saladas, tortas e rodízios de pizzas 100% veganas.

Para encontrá-lo basta ir ao Santo Antônio Além do Carmo, na Rua Direita do Santo Antônio, no coração da cidade. O delivery também funciona de terça a sexta, com pratos variados entre R$ 20 e R$ 60.

Health Valley

Outro restaurante vegano tradicional é o Health Valley. Com pratos naturais e sem nenhum ingrediente de origem animal, o espaço conta com um buffet que varia diariamente e oferece opções de dobradinha, grão de bico e buffet livre, que custa R$ 35.

Uma das unidades fica localizada na Rua Afonso Celso, na Barra, e a outra na Rua Direita da Piedade, no Centro de Salvador.

Mariposa

Apesar de possuir opções com carnes no cardápio, o Mariposa conta com pratos sem nenhum tipo de origem animal para quem busca uma refeição completa. Uma delas é a moqueca vegana, com arroz, pirão e a famosa farofa de dendê.

O restaurante possui unidades espalhadas por toda a cidade, incluindo alguns shoppings, e os valores variam de acordo com o prato escolhido.

B-Vegan

Já imaginou comer pizza de calabresa vegana? No B-vegan é possível. O local serve lanches sem origem animal desde 2015, como hambúrguer, e também conta com opções de almoço.

Ele fica localizado na Rua Dias D’ávila, na Barra, e funciona de terça a domingo, das 11h às 21:30h. Os pratos possuem valores variados e o rodízio de pizza custa R$ 69,90 por pessoa.