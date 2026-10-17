Aprenda a regra secreta dos rótulos para nunca mais levar um 'falso fit' para casa

Se a sua estratégia para emagrecer depende de encher o carrinho com produtos que trazem "light", "protein" ou "zero" no rótulo, é bem provável que você esteja gastando muito dinheiro sem ver efeito na balança. Como nutricionista, vejo diariamente em meu consultório pessoas bem-intencionadas caindo em pegadinhas no supermercado.

A indústria alimentícia entendeu que a promessa de fazer uma escolha saudável gera impulsiona venda. Porém, preciso deixar claro que não existe nenhum alimento que é um "vilão absoluto".

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O problema, muitas vezes, está na composição, na porção diária e na frequência com que consumimos determinados produtos. Para te ajudar a fugir das pegadinhas, reuni os principais alertas e estratégias práticas para você não ser enganado pelas embalagens.

Alimentos que todo mundo compra achando que é super saudável

No processo de emagrecimento, alguns itens frequentemente associados a um estilo de vida saudável exigem atenção, pois podem comprometer o déficit calórico. Entre eles:

Granolas comerciais e barrinhas de cereal;

Açaí preparado comercialmente;

Pastas de amendoim e castanhas;

Sucos de frutas e água de coco embalada;

Pães e biscoitos integrais;

Iogurtes saborizados e produtos “fit” ou “proteicos”.

A granola, por exemplo, pode conter aveia, castanhas e sementes, mas também serem cheias de açúcar, mel, xaropes e chocolate. Esses ingredientes aumentam bastante a densidade energética.

Já a pasta de amendoim e as castanhas são nutricionalmente interessantes para a saúde, mas extremamente concentrados em calorias. O hábito de comer diretamente do pote ou consumir vários “punhados” ao longo do dia faz uma diferença enorme no saldo calórico final.

Qual a melhor forma de fazer boas escolhas alimentares no supermercado?

Tudo começa através da leitura adequada do rótulo do alimento. Diferente do que muitos pensam, você não deve olhar apenas para as calorias da tabela nutricional.

Para meus pacientes, indico que olhe para lista de ingredientes e, depois, para tabela nutricional. Assim, é possível entender o quanto vai ser consumido de carboidratos, açúcares, proteínas, entre outros nutrientes.

Outra dica é prestar atenção na porção indicada para consumo no rótulo. Em alguns casos, a tabela nutricional pode se referir apenas a uma fração do conteúdo (como 2 ou 3 biscoitos, e não ao pacote inteiro).

Como nutricionista, gosto de reforçar que nenhum alimento deve ter o consumo condenado apenas pelo número de calorias. O contexto da dieta é fundamental na avaliação.

Dica para ler rótulos de embalagens

De acordo com as normas da Anvisa, a lista de ingredientes nos rótulos é escrito em ordem decrescente de quantidade. Se o açúcar ou gordura aparecer nos primeiros lugares, ligue o sinal de alerta.

Como fica o consumo de sucos e água de coco em dietas de emagrecimento?

O consumo de suco natural e água de coco não é proibido na dieta, mas depende do contexto em que vão ser ingeridos.

Para uma pessoa que faz dieta, o conselho é monitorar a quantidade, a frequência e o momento do dia para o consumo dessas bebidas.

Dica:

Prefira consumir a fruta inteira ao invés do suco; isso garante mais saciedade e evitar o consumo excessivo de calorias; Evite trocar água mineral por água de coco. Embora saudável, ela contém carboidratos e calorias.

Checklist da nutri para fazer boas escolhas na supermercado

Para não cair em estratégias de marketing, adote esta regra simples: não compre pela frente da embalagem.

Antes de colocar o item no carrinho, faça a si mesmo quatro perguntas rápidas:

1- A lista de ingredientes é simples e coerente? (Quanto menor e mais reconhecível a lista, melhor).

2- A tabela nutricional atende aos meus objetivos atuais?

3- Qual é o tamanho da porção que eu realmente vou comer?

4- "Eu compraria esse produto se a palavra FIT não estivesse escrita na embalagem?"

Se a sua resposta for "não", talvez seja o momento de reavaliar a escolha.



Aprender a interpretar os rótulos vai te ajudar a assumir o controle das suas escolhas e do seu processo de emagrecimento de forma consciente.



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