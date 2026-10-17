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SALVADOR

Gratuito! Fiocruz realiza vacinação com 19 imunizantes neste sábado

A ação “Fiocruz pra Você” será realizada das 9h às 16h, no Parque da Cidade

Carla Melo
Por
Vacinação está sendo realizada em diversas cidades pelo país
Vacinação está sendo realizada em diversas cidades pelo país - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai promover neste sábado, 17, em Salvador e em outras cidades pelo país a vacinação gratuita de crianças e adultos com 19 imunizantes.

A ação “Fiocruz pra Você” será realizada das 9h às 16h, no Parque da Cidade, no Itaigara, Salvador.

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Além da vacinação, ainda serão realizadas testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, e orientações de prevenção em saúde, atividades culturais e oficinas interativas para toda a família.

Confira a programação completa neste link.

Confira a relação de imunizantes disponível:

  • Influenza;
  • Covid Adulto;
  • Hepatite B;
  • Febre Amarela;
  • DT;
  • Pneumo 20;
  • Dtpa;
  • SRC;
  • HPV;
  • Penta;
  • Hepatite A;
  • Meningo C;
  • ACWY;
  • Vírus Sincicial;
  • Rotavirus;
  • Varicela;
  • Covid Baby;
  • Covid Ped;
  • VIP.

Faixa etária das vacinas

A relação das vacinas que serão oferecidas inclui VIP (poliomielite), meningo C, pneumocócica 10 (que protege contra pneumonia, meningite, sepse e otite média aguda causadas pelo pneumococo), para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Hib), e a de hepatite A serão oferecidas a crianças até 6 anos e 11 meses. Para crianças a partir de 7 anos e adultos estarão disponíveis a DT (contra difteria e tétano) e a de hepatite B.

A faixa etária de 9 a 19 anos poderá ser imunizada com a vacina contra o HPV e a de 11 a 14 anos poderá receber a meningo Acwy. Para os bebês de 9 meses, a de febre amarela, com reforço aos 4 anos. Os bebês de 12 meses e 15 meses terão à disposição a tríplice viral (protege contra sarampo, caxumba e rubéola). Para os de 15 meses, com reforço aos 4 anos, a vacina da varicela (contra a catapora), DTP e a VIP.

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O público adulto poderá ser imunizado contra DT, hepatite B, febre amarela. Também estará disponível para os mais velhos a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) - adulto 2 doses até 29 anos e 1 dose a partir de 30 anos. Para adultos e crianças a partir de 5 anos estão disponíveis as vacinas de Covid-19 e influenza. Usuários de PrEP poderão receber a vacina de hepatite A. E pessoas convivendo com HIV (até 45 anos) terão à disposição a vacina contra o HPV.

Documentação

Os documentos necessários para vacinação são, para crianças e adolescentes, a caderneta de vacinação (essencial para que as equipes avaliem quais doses estão atrasadas). Para adultos, documento de identificação com foto.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) faculta ao adolescente tomar a vacina sem acompanhamento de maior de 18 anos.

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