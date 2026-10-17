SALVADOR
Gratuito! Fiocruz realiza vacinação com 19 imunizantes neste sábado
A ação “Fiocruz pra Você” será realizada das 9h às 16h, no Parque da Cidade
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai promover neste sábado, 17, em Salvador e em outras cidades pelo país a vacinação gratuita de crianças e adultos com 19 imunizantes.
A ação “Fiocruz pra Você” será realizada das 9h às 16h, no Parque da Cidade, no Itaigara, Salvador.
Além da vacinação, ainda serão realizadas testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, e orientações de prevenção em saúde, atividades culturais e oficinas interativas para toda a família.
Confira a programação completa neste link.
Confira a relação de imunizantes disponível:
- Influenza;
- Covid Adulto;
- Hepatite B;
- Febre Amarela;
- DT;
- Pneumo 20;
- Dtpa;
- SRC;
- HPV;
- Penta;
- Hepatite A;
- Meningo C;
- ACWY;
- Vírus Sincicial;
- Rotavirus;
- Varicela;
- Covid Baby;
- Covid Ped;
- VIP.
Faixa etária das vacinas
A relação das vacinas que serão oferecidas inclui VIP (poliomielite), meningo C, pneumocócica 10 (que protege contra pneumonia, meningite, sepse e otite média aguda causadas pelo pneumococo), para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Hib), e a de hepatite A serão oferecidas a crianças até 6 anos e 11 meses. Para crianças a partir de 7 anos e adultos estarão disponíveis a DT (contra difteria e tétano) e a de hepatite B.
A faixa etária de 9 a 19 anos poderá ser imunizada com a vacina contra o HPV e a de 11 a 14 anos poderá receber a meningo Acwy. Para os bebês de 9 meses, a de febre amarela, com reforço aos 4 anos. Os bebês de 12 meses e 15 meses terão à disposição a tríplice viral (protege contra sarampo, caxumba e rubéola). Para os de 15 meses, com reforço aos 4 anos, a vacina da varicela (contra a catapora), DTP e a VIP.
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O público adulto poderá ser imunizado contra DT, hepatite B, febre amarela. Também estará disponível para os mais velhos a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) - adulto 2 doses até 29 anos e 1 dose a partir de 30 anos. Para adultos e crianças a partir de 5 anos estão disponíveis as vacinas de Covid-19 e influenza. Usuários de PrEP poderão receber a vacina de hepatite A. E pessoas convivendo com HIV (até 45 anos) terão à disposição a vacina contra o HPV.
Documentação
Os documentos necessários para vacinação são, para crianças e adolescentes, a caderneta de vacinação (essencial para que as equipes avaliem quais doses estão atrasadas). Para adultos, documento de identificação com foto.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) faculta ao adolescente tomar a vacina sem acompanhamento de maior de 18 anos.