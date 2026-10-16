Mutirões de saúde na Bahia oferecem exames e consultas gratuitas neste final de semana

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Mutirões de saúde acontecem neste sábado, 17, em Caetité e Salvador. As iniciativas gratuitas oferecem atendimento médico, exames preventivos e orientações sobre qualidade de vida para moradores do interior e da capital baiana.

Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada no Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS), em Caetité, e na Praia da Boca do Rio, em Salvador.

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Atendimento para mulheres em Caetité

Em Caetité, o Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS) realiza o 'Dia D da Saúde da Mulher', das 8h às 17h. A programação integra as atividades do Outubro Rosa e prevê o atendimento de cerca de 60 pessoas, entre moradoras da região, pacientes, acompanhantes e funcionárias da unidade.

A ação disponibiliza triagem e exames conforme os critérios clínicos e a indicação para cada paciente.

Serviços disponíveis em Caetité

Consultas e acompanhamento: avaliação médica, atendimento de enfermagem e orientação nutricional.

avaliação médica, atendimento de enfermagem e orientação nutricional. Exames de imagem e diagnósticos: mamografia, radiografia e eletrocardiograma.

mamografia, radiografia e eletrocardiograma. Ações de prevenção : atividades educativas e acolhimento sobre rastreamento do câncer de mama.

Segundo a direção médica do HEOAS, a detecção precoce de alterações nas mamas aumenta as possibilidades de intervenção terapêutica antes da manifestação de sintomas graves.

Salvador: prevenção e saúde ambiental na praia da Boca do Rio

Em Salvador, a faculdade de medicina Afya Salvador promove a primeira edição do projeto Praia Saudável. A ação acontece das 7h às 11h, na área externa da Associação dos Pescadores da Boca do Rio (APEBOR).

O projeto integra estudantes de medicina e moradores locais em atividades voltadas para a Saúde Única, conceito que relaciona a saúde humana, a saúde animal e a preservação do meio ambiente.

Serviços disponíveis

Exames e triagem primária : aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

: aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Orientações de saúde: cuidados com a pele diante da exposição solar, prevenção de zoonoses e prática de atividades físicas.

cuidados com a pele diante da exposição solar, prevenção de zoonoses e prática de atividades físicas. Saúde do trabalhador e meio ambiente : orientações sobre condições de trabalho na pesca artesanal e descarte adequado de resíduos sólidos na orla.

A iniciativa conta com a colaboração da APEBOR e do Projeto Alê, que desenvolve atividades físicas com a comunidade do bairro.

Guia de serviço dos mutirões de saúde na Bahia

Mutirão em Caetité – Dia D da Saúde da Mulher

Data : Sábado, 17 de outubro

: Sábado, 17 de outubro Horário : Das 8h às 17h

: Das 8h às 17h Local : Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS), Caetité - BA

: Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS), Caetité - BA Entrada : Gratuita, por ordem de chegada

Mutirão em Salvador – Projeto Praia Saudável