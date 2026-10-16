ATENDIMENTO MÉDICO
Mutirões de saúde na Bahia oferecem exames e consultas gratuitas neste final de semana
Ações gratuitas em Caetité e Salvador oferecem mamografia, testes de saúde e consultas médicas
Mutirões de saúde acontecem neste sábado, 17, em Caetité e Salvador. As iniciativas gratuitas oferecem atendimento médico, exames preventivos e orientações sobre qualidade de vida para moradores do interior e da capital baiana.
Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada no Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS), em Caetité, e na Praia da Boca do Rio, em Salvador.
Atendimento para mulheres em Caetité
Em Caetité, o Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS) realiza o 'Dia D da Saúde da Mulher', das 8h às 17h. A programação integra as atividades do Outubro Rosa e prevê o atendimento de cerca de 60 pessoas, entre moradoras da região, pacientes, acompanhantes e funcionárias da unidade.
A ação disponibiliza triagem e exames conforme os critérios clínicos e a indicação para cada paciente.
Serviços disponíveis em Caetité
- Consultas e acompanhamento: avaliação médica, atendimento de enfermagem e orientação nutricional.
- Exames de imagem e diagnósticos: mamografia, radiografia e eletrocardiograma.
- Ações de prevenção: atividades educativas e acolhimento sobre rastreamento do câncer de mama.
Segundo a direção médica do HEOAS, a detecção precoce de alterações nas mamas aumenta as possibilidades de intervenção terapêutica antes da manifestação de sintomas graves.
Salvador: prevenção e saúde ambiental na praia da Boca do Rio
Em Salvador, a faculdade de medicina Afya Salvador promove a primeira edição do projeto Praia Saudável. A ação acontece das 7h às 11h, na área externa da Associação dos Pescadores da Boca do Rio (APEBOR).
O projeto integra estudantes de medicina e moradores locais em atividades voltadas para a Saúde Única, conceito que relaciona a saúde humana, a saúde animal e a preservação do meio ambiente.
Serviços disponíveis
- Exames e triagem primária: aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).
- Orientações de saúde: cuidados com a pele diante da exposição solar, prevenção de zoonoses e prática de atividades físicas.
- Saúde do trabalhador e meio ambiente: orientações sobre condições de trabalho na pesca artesanal e descarte adequado de resíduos sólidos na orla.
A iniciativa conta com a colaboração da APEBOR e do Projeto Alê, que desenvolve atividades físicas com a comunidade do bairro.
Guia de serviço dos mutirões de saúde na Bahia
Mutirão em Caetité – Dia D da Saúde da Mulher
- Data: Sábado, 17 de outubro
- Horário: Das 8h às 17h
- Local: Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (HEOAS), Caetité - BA
- Entrada: Gratuita, por ordem de chegada
Mutirão em Salvador – Projeto Praia Saudável
- Data: Sábado, 17 de outubro
- Horário: Das 7h às 11h
- Local: Área externa da Associação dos Pescadores da Boca do Rio (APEBOR), Praia da Boca do Rio, Salvador - BA
- Entrada: Gratuita, aberta à comunidade