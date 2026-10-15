Tomógrafo do Martagão adquirido através de IR viabiliza 26 mil exames

Um tomógrafo adquirido pelo Hospital Martagão Gesteira, através da destinação de Imposto de Renda por empresas, por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), está viabilizando a realização de mais de 26 mil exames em 10 anos.

O equipamento de última geração é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Ele foi obtido através do projeto Diagnosticar, que entrou em funcionamento em janeiro deste ano e, neste primeiro semestre, já realizou 1.316 exames de tomografia, uma média de aproximadamente 220 por mês.

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O novo tomógrafo substituiu o equipamento anteriormente utilizado pelo hospital e representa um avanço na assistência prestada aos pacientes, já que a tomografia é um exame fundamental para o diagnóstico, o planejamento terapêutico e o acompanhamento da evolução da doença e da resposta ao tratamento.

Como funciona o novo tomógrafo?

Com tecnologia mais moderna, o aparelho permite a realização de tomografias de diferentes segmentos do corpo, incluindo exames cardíacos, de tórax e de outras regiões. O equipamento possibilita:

Redução do tempo de realização dos exames;

redução da exposição à radiação;

proporcionar maior segurança;

precisão diagnóstica;

agilidade no acompanhamento do tratamento.

“O equipamento contribui tanto para diagnósticos mais precisos, especialmente em doenças oncológicas, quanto para a realização de procedimentos, como biópsias percutâneas e embolizações de tumores. Em crianças com osteossarcoma ou com lesões no sistema nervoso central, por exemplo, a tomografia nos auxilia a realizar esses procedimentos de forma mais precisa e menos invasiva”, destaca a pediatra Rosane Klein, coordenadora da Bioimagem e do Serviço de Radiologia Intervencionista do Martagão.

Como o Imposto de Renda contribuiu para a aquisição?

A aquisição foi viabilizada por recursos destinados por empresas ao projeto Diagnosticar, executado pelo Hospital Martagão Gesteira no âmbito do Pronon.

A estratégia contou com o apoio das empresas que destinaram o IR para a unidade, sendo elas:

XP Investimentos;

Unimed Seguros;

Itaú;

Unipar;

Minaligas;

Tambasa;

Banco Cooperativo Sicredi;

Delta Cable Américas (DCA);

Franklin Electric Indústria de Motobombas;

Bauducco;

TV Bahia;

Rádio FM Iemanjá;

TV Sudoeste;

TV Subaé;

Valgroup.

Segundo o Hospital Martagão Gesteira, as destinações de Imposto de Renda ao Pronon têm contribuído para fortalecer a estrutura hospitalar e ampliar o acesso de crianças e adolescentes a exames e tratamentos de alta complexidade, demonstrando como esse mecanismo pode gerar impacto direto na assistência prestada pelo SUS.

Como apoiar o Martagão Gesteira e outras instituições filantrópicas?

Empresas e pessoas físicas interessadas em apoiar instituições filantrópicas como o Martagão Gesteira podem participar do processo por meio da destinação de Imposto de Renda, uma iniciativa que não gera custos adicionais ao contribuinte.

Para fazer parte desse grupo de apoiadores, é possível buscar orientação com contadores ou entrar em contato com o Hospital pelo telefone (71) 3032-3768 ou pelo e-mail [email protected].