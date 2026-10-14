Perda de altura pode indicar fratura na coluna por osteoporose

Medir a estatura e registrar uma diminuição de 2 a 4 centímetros pode indicar a ocorrência de uma fratura na coluna vertebral. A alteração na altura costuma ser associada ao envelhecimento ou a desvios de postura, mas pode sinalizar compressão óssea decorrente da osteoporose.

"É muito comum o paciente achar que está só 'ficando curvado com a idade' e não ligar isso a nada preocupante. Mas quando essa mudança de postura ou de altura é mais evidente, vem acompanhada de dor nas costas ou acontece em um intervalo de tempo curto, ela merece ser investigada: pode ser a coluna contando uma história de fratura que não foi diagnosticada", explica dra. Ana Luísa, reumatologista e coordenadora de reumatologia na Clínica Amo.

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O diagnóstico de fraturas vertebrais

Estudo publicado na revista científica Bone e indexado no PubMed aponta a perda de altura como indicador para o rastreio de fraturas na coluna. A publicação indica que a medida pode apresentar sensibilidade superior à análise isolada da densitometria óssea.

Dados da Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) indicam que duas em cada três fraturas vertebrais não recebem diagnóstico médico. O MedlinePlus, portal do governo dos Estados Unidos, orienta a avaliação da postura, do equilíbrio e da altura como parâmetros para a investigação da doença.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgadas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, apontam que 10 milhões de brasileiros têm osteoporose.

Fatores de risco e sinais de alerta

A fratura na coluna por fragilidade óssea pode manifestar sintomas semelhantes aos da lombalgia comum. A investigação clínica é recomendada diante dos seguintes cenários:

Diminuição da altura em curto intervalo de tempo;

Mudança na curvatura da coluna vertebral;

Dor persistente nas costas sem causa identificada;

Ocorrência de fraturas após impactos leves.

Os fatores associados à perda de densidade óssea incluem:

Menopausa;

Histórico familiar de fraturas;

Idade avançada;

Baixa ingestão de cálcio e vitamina D;

Sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool;

Uso contínuo de corticosteroides para tratamento de doenças inflamatórias crônicas.

"Como reumatologista, vejo isso por dois lados: tenho pacientes que chegam com dor crônica na coluna e, quando investigamos, descobrimos uma fratura vertebral antiga que nunca tinha sido diagnosticada. E tenho pacientes em tratamento para doenças como artrite reumatoide ou lúpus, que usam corticoide por período prolongado e, por isso, têm o osso mais vulnerável: para esse grupo, o acompanhamento da saúde óssea precisa ser parte da rotina, não um exame isolado", afirma.

Exames de prevenção

A densitometria óssea, segundo Ana Luísa, é o exame indicado para a medição da massa óssea. O procedimento permite identificar a perda mineral até dez anos antes da ocorrência de fraturas.

A detecção precoce possibilita o direcionamento de intervenções antes do surgimento de complicações na estrutura da coluna.