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DICAS DA ESPECIALISTA

Perda de altura pode indicar fratura na coluna por osteoporose

Redução de 2 a 4 cm na estatura pode indicar fratura vertebral silenciosa causada pela osteoporose

Jair Mendonça Jr
Por
OMS afirma que 10 milhões de brasileiros têm osteoporose
OMS afirma que 10 milhões de brasileiros têm osteoporose - Foto: Divulgação Hcor

Medir a estatura e registrar uma diminuição de 2 a 4 centímetros pode indicar a ocorrência de uma fratura na coluna vertebral. A alteração na altura costuma ser associada ao envelhecimento ou a desvios de postura, mas pode sinalizar compressão óssea decorrente da osteoporose.

"É muito comum o paciente achar que está só 'ficando curvado com a idade' e não ligar isso a nada preocupante. Mas quando essa mudança de postura ou de altura é mais evidente, vem acompanhada de dor nas costas ou acontece em um intervalo de tempo curto, ela merece ser investigada: pode ser a coluna contando uma história de fratura que não foi diagnosticada", explica dra. Ana Luísa, reumatologista e coordenadora de reumatologia na Clínica Amo.

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O diagnóstico de fraturas vertebrais

Estudo publicado na revista científica Bone e indexado no PubMed aponta a perda de altura como indicador para o rastreio de fraturas na coluna. A publicação indica que a medida pode apresentar sensibilidade superior à análise isolada da densitometria óssea.

Dados da Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) indicam que duas em cada três fraturas vertebrais não recebem diagnóstico médico. O MedlinePlus, portal do governo dos Estados Unidos, orienta a avaliação da postura, do equilíbrio e da altura como parâmetros para a investigação da doença.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgadas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, apontam que 10 milhões de brasileiros têm osteoporose.

Fatores de risco e sinais de alerta

A fratura na coluna por fragilidade óssea pode manifestar sintomas semelhantes aos da lombalgia comum. A investigação clínica é recomendada diante dos seguintes cenários:

  • Diminuição da altura em curto intervalo de tempo;
  • Mudança na curvatura da coluna vertebral;
  • Dor persistente nas costas sem causa identificada;
  • Ocorrência de fraturas após impactos leves.
  • Os fatores associados à perda de densidade óssea incluem:
  • Menopausa;
  • Histórico familiar de fraturas;
  • Idade avançada;
  • Baixa ingestão de cálcio e vitamina D;
  • Sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool;
  • Uso contínuo de corticosteroides para tratamento de doenças inflamatórias crônicas.

"Como reumatologista, vejo isso por dois lados: tenho pacientes que chegam com dor crônica na coluna e, quando investigamos, descobrimos uma fratura vertebral antiga que nunca tinha sido diagnosticada. E tenho pacientes em tratamento para doenças como artrite reumatoide ou lúpus, que usam corticoide por período prolongado e, por isso, têm o osso mais vulnerável: para esse grupo, o acompanhamento da saúde óssea precisa ser parte da rotina, não um exame isolado", afirma.

Exames de prevenção

A densitometria óssea, segundo Ana Luísa, é o exame indicado para a medição da massa óssea. O procedimento permite identificar a perda mineral até dez anos antes da ocorrência de fraturas.

A detecção precoce possibilita o direcionamento de intervenções antes do surgimento de complicações na estrutura da coluna.

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fratura na coluna osteoporose perda de peso

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