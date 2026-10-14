Anvisa manda recolher substância usada em canetas emagrecedoras

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou apreender e recolher um lote de tirzepatida, substância usada em canetas emagrecedoras, após uma empresa descumprir ordem de destruição. A determinação foi publicada nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União.

Com a decisão, fica proibida a comercialização, distribuição, manipulação e uso do lote HXTZ25101, fabricado pela empresa FarmaUSA.

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Anteriormente, a agência havia determinado a destruição do produto após identificar irregularidades relacionadas à fabricação, à importação e à conservação. No entanto, como a ordem não foi cumprida, a agência adotou novas medidas.

O que diz a determinação?

Na descrição do documento, o produto consta como tirzepatida em pó liofilizado, forma utilizada como matéria-prima para a preparação de medicamentos manipulados.

A resolução cita como fundamento da interdição anterior o indeferimento de uma petição relacionada ao produto e normas sanitárias aplicáveis à importação e à manipulação de insumos farmacêuticos.

No entanto, o documento não esclarece por que a empresa deixou de cumprir a ordem de destruição ou problemas na qualidade e registros de efeitos adversos. Também, não fica claro se o lote chegou a ser comercializado ou utilizado em pacientes.