Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

NOVO BENEFÍCIO?

Empregados e aposentados da Embasa podem ser incluídos no Planserv

Deputado sugere ingresso individual no plano de saúde para trabalhadores ativos e aposentados

Leo Almeida
Por
Funcionários da Embasa utilizam plano independente
Funcionários da Embasa utilizam plano independente - Foto: Gilberto Junior | Ag. A TARDE

Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) propõe permitir que empregados ativos e aposentados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) ingressem individualmente no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv).

A proposta busca ampliar as opções de assistência médica da categoria, que, conforme informações do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae), conta em parte com o plano de saúde próprio contratado pela empresa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Projeto de Lei altera a Lei Estadual nº 9.528, de 22 de junho de 2005, que regulamenta o Planserv. O texto estabelece que os empregados da Embasa poderão aderir ao sistema independentemente de previsão em acordo coletivo de trabalho, desde que cumpram as demais regras, condições de custeio e critérios estabelecidos pela legislação e pelo regulamento do plano.

A proposta também prevê uma possibilidade específica para os aposentados. Pelo texto, eles poderão ingressar no Planserv mesmo que não tenham sido beneficiários durante o período em que estavam na ativa, respeitando as regras de contribuição, carência e demais condições aplicáveis.

Leia Também:

POLÍTICA

TSE reconhece registro do canal “Exército do Lula”, que aguarda 48 horas para voltar
TSE reconhece registro do canal “Exército do Lula”, que aguarda 48 horas para voltar imagem

OUTUBRO ROSA

Saúde da mulher: atendimento gratuito ocorre no Metrô de Salvador
Saúde da mulher: atendimento gratuito ocorre no Metrô de Salvador imagem

ENTREVISTA

Faz jejum intermitente e não emagrece? 8 hábitos que prejudicam o resultado
Faz jejum intermitente e não emagrece? 8 hábitos que prejudicam o resultado imagem

Mudança nas regras de adesão

Na justificativa, Robinson Almeida argumenta que a legislação atual reconhece empregados ativos e inativos de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais como potenciais beneficiários do Planserv. No entanto, a adesão dessas categorias depende de previsão específica em acordo coletivo de trabalho.

Segundo o deputado, essa exigência impede que trabalhadores interessados ingressem individualmente no sistema quando o benefício não está previsto no instrumento firmado entre a empresa e a representação sindical.

A proposta pretende retirar essa condicionante para os empregados da Embasa, sem tornar a adesão obrigatória ou reduzir direitos já garantidos por acordos coletivos. A decisão de ingressar no plano ficaria a critério de cada trabalhador.

Aposentados também seriam contemplados

Outro ponto do projeto é a possibilidade de inclusão de empregados aposentados que não utilizaram o Planserv durante a vida profissional. A justificativa afirma que a regra atual restringe o ingresso nessa condição para quem não era beneficiário enquanto estava na ativa.

Para o parlamentar, a mudança permitiria que esses trabalhadores tivessem mais uma alternativa de assistência médica após a aposentadoria, período em que podem aumentar as necessidades de consultas, exames e tratamentos continuados.

"Não se mostra razoável que trabalhadores que dedicaram anos ou décadas de sua vida profissional a uma empresa controlada pelo Estado sejam impedidos de sequer optar pelo Planserv exclusivamente porque não integraram o Sistema antes da aposentadoria", escreveu o parlamentar.

O texto prevê que a nova regra entre em vigor na data de publicação da lei, caso seja aprovada. Por se tratar de um projeto de lei, a medida ainda depende de tramitação e aprovação no Legislativo para passar a valer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alba Planserv

Relacionadas

Mais lidas