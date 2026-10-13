Saúde da mulher: atendimento gratuito ocorre no Metrô de Salvador

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Estudantes e professores dos cursos de medicina, farmácia e odontologia da Afya Salvador realizam atendimento gratuito na Estação Rodoviária do Metrô Bahia nos dias 14 e 15 de outubro.

A ação ocorre das 8h às 12h, no bairro Caminho das Árvores, com foco na prevenção do câncer de mama, uso consciente de remédios e saúde bucal.

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"Outubro Rosa no Metrô: Educação, Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher" - Foto: Ilustrativa | Magnific

A iniciativa integra a campanha "Outubro Rosa no Metrô: Educação, Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher". A atividade é organizada pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXII) da instituição, em parceria com a concessionária Metrô Bahia. A estimativa é atender 300 pessoas durante o período.

Estimativas de câncer de mama em Salvador

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam a estimativa de 1.340 novos casos de câncer de mama na capital baiana em 2026. A taxa bruta calculada para o município é de 94,41 casos para cada grupo de 100 mil mulheres.

Cronograma das atividades de saúde

A programação do dia 14 de outubro aborda a detecção precoce e os fatores de risco do câncer de mama. A professora e mastologista Marília Maniçoba coordena o grupo de medicina nas orientações sobre autocuidado e sinais de alerta.

No dia 15 de outubro, a equipe de farmácia atua sob coordenação da professora Ana Carla Maia Souza com informações sobre uso de medicamentos e promoção da saúde.

No mesmo dia, o curso de odontologia, supervisionado pela professora e cirurgiã-dentista Clara Kadri, apresenta técnicas de higiene bucal e prevenção do câncer de boca utilizando um macromodelo odontológico.

"O papel da iniciativa é aproximar os estudantes da realidade da população e mostrar, na prática, que cuidar da saúde vai além do atendimento clínico. Dessa forma, nossos alunos podem desenvolver habilidades de comunicação, escuta e acolhimento, ao mesmo tempo em que fortalecem seu compromisso com a promoção da saúde e com a sociedade", afirma Diana Báfica, coordenadora da COPPEXII.

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