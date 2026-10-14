Anvisa proíbe fabricação de produtos após fiscalização; saiba motivo

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 13, a apreensão de todos os produtos fabricados pela empresa PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. ME, incluindo suplementos alimentares.



A medida proíbe a fabricação, importação, distribuição, divulgação e utilização dos itens.

Fiscalização identificou irregularidade

A decisão foi tomada após uma ação da Vigilância Sanitária Municipal de Marataízes, no Espírito Santo. Durante a fiscalização, os agentes foram ao endereço informado no cadastro da empresa, mas encontraram um imóvel residencial.

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No local, não foi identificada nenhuma empresa ou estabelecimento comercial em funcionamento, segundo as informações divulgadas pela Anvisa.







Produtos não podem ser utilizados

Com a determinação, todos os produtos fabricados pela empresa estão sujeitos à apreensão e não podem ser comercializados ou utilizados. A medida também impede a fabricação, importação, distribuição e divulgação dos itens.

A decisão envolve a PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. ME.