Consertar unha de gel em casa pode causar queimaduras; entenda

Siga o A TARDE no Google

Tentar consertar uma unha de gel quebrada ou descolada em casa pode parecer uma solução prática, mas o uso de produtos inadequados pode trazer riscos à saúde.



Em entrevista ao portal A TARDE, Michele Moreira que é nail designer, alerta que o improviso durante a manutenção dos alongamentos pode danificar a unha natural e provocar complicações, principalmente quando há contato com substâncias químicas.



Mistura de produtos pode causar queimaduras químicas

Segundo Michele Moreira, o uso inadequado de produtos e a mistura de substâncias durante procedimentos nas unhas podem provocar reações prejudiciais à pele.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A mistura de substâncias na unha pode trazer riscos, inclusive queimaduras químicas”, alerta a nail designer.

A profissional também explica que a Cola Maluca, conhecida pela forte adesão, não deve ser utilizada para reparar unhas de gel. “Se usar a Cola Maluca, pode prender umidade e favorecer a quebra ou o deslocamento da unha natural”, explica.

Cola instantânea pode danificar a unha natural

De acordo com Michele, o etil-cianoacrilato, substância presente em colas instantâneas, é rígido e possui forte capacidade de adesão. O uso inadequado pode enfraquecer e quebrar a unha natural.

“Pode causar danos severos à unha. A substância é muito rígida e forte, podendo deixar a unha natural fraca, quebrada ou com ondulações permanentes se atingir a matriz ungueal”, afirma.

A matriz ungueal é a região responsável pela formação e pelo crescimento da unha. Por isso, tentar reparar ou retirar o alongamento à força pode provocar lesões.

O que fazer quando a unha de gel quebra?

A recomendação é procurar uma profissional para avaliar o dano e realizar o reparo com produtos apropriados, em vez de tentar resolver o problema com adesivos domésticos.

“Caso a unha quebre, a cliente deve procurar uma profissional nail designer para fazer o reparo com produtos apropriados para alongamentos. Não deve tentar selar com Cola Maluca em casa”, orienta Michele.

Na remoção, também é importante não puxar, arrancar ou forçar o gel a se soltar. “O mais importante é não puxar, arrancar nem forçar o gel”, reforça.

Se não for possível encontrar uma profissional imediatamente, a forma de agir depende do tipo de gel, do grau de descolamento e das condições da unha natural. Em caso de dor, vermelhidão, bolhas ou suspeita de queimadura química, a orientação é procurar atendimento de saúde.