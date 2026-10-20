Jorge Araújo volta à Câmara de Salvador após baixo desempenho nas eleições

Jorge Araújo (PP) voltou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) após seu baixo desempenho nas eleições de outubro para deputado federal, quando teve 24.813 votos — bem distante dos 36.065 obtidos no pleito de 2024, quando foi o mais votado para a Casa legislativa soteropolitana.

Além disso, o retorno dele se deve aos arranjos políticos do grupo ao qual faz parte: João Leão voltou ao posto de deputado federal, em Brasília, após passagem pela Secretaria Municipal de Governo, cargo que voltou a ser ocupado pelo seu filho, Cacá Leão, que também não teve êxito na eleição para deputado federal.

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Dança das cadeiras na CMS

A volta do edil foi oficializada em publicação no Diário Oficial da CMS, de segunda-feira, 19. Com isso, Sandro Bahiense, que ocupava a cadeira de Jorge Araújo como primeiro suplente, passa agora para a vaga do vereador George Reis, conhecido como Gordinho da Favela — ele tentou vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), mas não teve sucesso.

Quem volta para a suplência com essa dança das cadeiras é Tiago Queiroz. Ele exercia o mandato na condição de segundo suplente do PP.

Em despedida, Queiroz ressalta produtividade

Na sua despedida, Tiago Queiroz ressaltou sua produtividade ao longo dos cinco meses em que esteve como vereador. O pepista citou o ranking que o coloca no 11º lugar entre os 43 parlamentares, com 34 proposições apresentadas.

Tiago Queiroz - Foto: Divulgação/CMS

“Assumi esse mandato com a responsabilidade de representar meu povo do Subúrbio e mostrar que é possível fazer muito, mesmo em pouco tempo. Cada proposta teve o propósito de melhorar a vida das pessoas [...] Encerro esse ciclo com o sentimento de dever cumprido, mas seguirei trabalhando duro pelo nosso Subúrbio”, afirmou.