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POLÍTICA

Carlos Muniz abre possibilidade de antecipar eleição da presidência da Câmara

Presidente da Câmara também prevê reunião de líderes na próxima semana para definir o calendário

Luan Julião
Por
Presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB)
Presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Reginaldo Ipê/CMS
Eleições 2026

O calendário para a escolha da próxima Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador ainda não está definido. O presidente da Casa, Carlos Muniz, afirmou que a possibilidade de antecipar a eleição existe, mas condicionou a mudança à decisão da maioria dos vereadores. A discussão, segundo ele, ficará para depois do segundo turno das eleições presidenciais.

“A Câmara Municipal já disse que a gente só trata depois da eleição do segundo turno. Se você me perguntar se a eleição poderá ser antecipada, claro que poderá. Mas depende da vontade da maioria dos vereadores”, declarou.

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Ao comentar o assunto, Muniz também ressaltou que a escolha da presidência da Câmara tem uma dinâmica diferente da votação de matérias legislativas. “Votação de projetos é uma coisa, votação de presidência de Câmara é outra”, pontuou.

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Câmara aguarda reunião de líderes para definir votações

A retomada da análise dos projetos em tramitação na Câmara Municipal também depende de uma definição entre os vereadores. De acordo com Muniz, a data da próxima reunião de líderes ainda não foi estabelecida.

A expectativa do presidente é tentar convocar o encontro na próxima semana. A partir dessa reunião, os representantes das bancadas deverão decidir quando as votações serão realizadas.

“Depois da reunião de líderes, que ainda não foi marcada. Na próxima semana tentarei convocar uma reunião de líderes para que os vereadores decidam quando serão as votações”, explicou.

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Câmara Municipal Carlos Muniz MESA DIRETORA

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