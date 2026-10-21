Avanço das obras do metrô alteram trânsito no centro de Salvador

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O avanço das obras do Tramo 4 do metrô de Salvador (Lapa-Campo Grande) vai provocar alterações no trânsito no centro da capital baiana, a partir das 6h desta quinta-feira, 22.

De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as intervenções farão com que haja uma nova etapa de intervenção viária na Avenida Santa Rita.

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A via passará a operar com estreitamento contínuo nos dois sentidos, por período indeterminado.

Segundo a CTB, a alteração no trânsito permitirá a entrada e a saída de caminhões utilizados na execução dos serviços. O local contará com sinalização vertical e dispositivos de orientação para organizar a circulação de veículos e garantir a passagem de pedestres.

A Avenida Santa Rita fica no entorno do Largo do Campo Grande. O órgão orienta os condutores a reduzir a velocidade, respeitar a sinalização implantada e redobrar a atenção ao trafegar pela região.

Iphan autoriza avanço de obras do metrô de Salvador até o Campo Grande

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou, no início deste mês, a realização de pesquisa arqueológica na área de implantação do Tramo IV, expansão sul da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas.

O projeto foi realizado pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB) e prevê a execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área das obras. A autorização tem validade de seis meses.

O arqueólogo Plácido Cali foi indicado como coordenador do projeto, enquanto Emanuel Victor Gomes Teixeira Alcântara ficará responsável pela coordenação de campo. O Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia (LAP/UNEB), campus VII, foi indicado como instituição de endosso institucional.