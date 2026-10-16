OPORTUNIDADE
Metrô Bahia abre vaga exclusiva para mulheres; veja exigências e benefícios
Interessadas devem se inscrever gratuitamente até 26 de outubro
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo voltado ao cargo de Líder de Atendimento e Manutenção do Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva. A oportunidade é exclusiva para mulheres.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de outubro, pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco".
Exigências para concorrer
As interessadas em participar precisam ter ensino técnico em Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou Produção, além de conhecimento em gestão de equipes e Pacote Office básico.
Leia Também:
O que faz uma Líder de Atendimento e Manutenção?
A profissional será responsável por gerenciar e realizar a distribuição de atividades, elaboração e aplicação de treinamentos para equipe no dia a dia, atendendo as normas e políticas da empresa, além de disseminar conhecimento técnico dentro da equipe e nossas metas de segurança.
Benefícios que a vaga oferece
Quem for selecionada poderá contar com os seguintes benefícios:
- Assistência médica e odontológica;
- Seguro de vida;
- Vale refeição ou alimentação;
- Vale transporte ou estacionamento;
- Wellhub (Gympass)
- Day off aniversário;
- Participação nos lucros e resultados (PLR).
Como se candidatar para a vaga
Para efetuar o cadastro é necessário seguir os seguintes passos:
- Acessar o site do Metrô Bahia;
- Clicar na aba ‘Contato’;
- Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
- A interessada será redirecionada para uma plataforma de seleção externa;
- Na sequência, é só fazer cadastro e se candidatar à vaga escolhida.