Metrô Bahia abre vaga exclusiva para mulheres; veja exigências e benefícios

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Estão abertas as inscrições para o processo seletivo voltado ao cargo de Líder de Atendimento e Manutenção do Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva. A oportunidade é exclusiva para mulheres.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de outubro, pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco".

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Exigências para concorrer

As interessadas em participar precisam ter ensino técnico em Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou Produção, além de conhecimento em gestão de equipes e Pacote Office básico.

O que faz uma Líder de Atendimento e Manutenção?

A profissional será responsável por gerenciar e realizar a distribuição de atividades, elaboração e aplicação de treinamentos para equipe no dia a dia, atendendo as normas e políticas da empresa, além de disseminar conhecimento técnico dentro da equipe e nossas metas de segurança.

Benefícios que a vaga oferece

Quem for selecionada poderá contar com os seguintes benefícios:

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

Vale refeição ou alimentação;

Vale transporte ou estacionamento;

Wellhub (Gympass)

Day off aniversário;

Participação nos lucros e resultados (PLR).

Como se candidatar para a vaga

Para efetuar o cadastro é necessário seguir os seguintes passos: