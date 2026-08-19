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Metrô Bahia lança 20 vagas para capacitação gratuita de mulheres

Curso é voltado para área de manutenção e inscrições estão abertas até 24 de agosto

Alice Paulilo
Por
Metrô Bahia abre vagas para capacitação gratuita de mulheres; veja
Metrô Bahia abre vagas para capacitação gratuita de mulheres; veja - Foto: Divulgação / Metrô

As mulheres que tenham interesse em se qualificar na área de manutenção terão a oportunidade de se inscreverem no curso gratuito de Formação de Mulheres na Manutenção, promovido pela CCR Metrô Bahia e ministrado pelo Senai. As inscrições para as 20 vagas disponíveis estão abertas até a próxima segunda, 24.

O objetivo da proposta é capacitar e priorizar a contratação das alunas aprovadas, à medida que surgirem oportunidades na companhia, administrada pela Motiva.

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Sobre as vagas

Para participar, as candidatas devem ter curso técnico completo em em das seguintes áreas:

  • Mecânica;
  • Mecatrônica;
  • Elétrica;
  • Eletrônica;
  • Eletrotécnica;
  • Eletroeletrônica ou áreas semelhantes.

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As selecionadas deverão ter disponibilidade de dias e horários para participar das atividades de capacitação, que serão realizadas ao longo de cinco meses no Senai Dendezeiros, em Salvador.

As aulas estão previstas para começar em setembro, com encontros duas vezes por semana e carga horária de oito horas por dia. As participantes também receberão auxílio-transporte durante o período de formação.

As inscrições podem ser realizadas pela internet, através do formulário online.

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curso Metrô Bahia mulheres

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