Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Vilas do Atlântico

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O corpo de um jovem Pedro Lucas Pires, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 16, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 19, na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) localizaram o corpo durante as buscas realizadas na região. A área fica próxima ao ponto onde o rapaz havia submergido.

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Após a localização, os bombeiros fizeram a retirada do corpo da água. Familiares estiveram no local e reconheceram a vítima como sendo o jovem que estava desaparecido.



Pedro Lucas Pires, de 23 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) acionou uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos legais e pela perícia.

As equipes do CBMBA realizavam buscas na região desde o desaparecimento, ocorrido no domingo.