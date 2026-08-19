SALVADOR
Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Vilas do Atlântico
A área fica próxima ao ponto onde o rapaz havia submergido
O corpo de um jovem Pedro Lucas Pires, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 16, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 19, na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
Equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) localizaram o corpo durante as buscas realizadas na região. A área fica próxima ao ponto onde o rapaz havia submergido.
Após a localização, os bombeiros fizeram a retirada do corpo da água. Familiares estiveram no local e reconheceram a vítima como sendo o jovem que estava desaparecido.
Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) acionou uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos legais e pela perícia.
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As equipes do CBMBA realizavam buscas na região desde o desaparecimento, ocorrido no domingo.