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OPERAÇÃO PALATIUM

Três são presos em ação contra grupo que causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador

Operação investiga roubos de celulares, equipamentos eletrônicos e notebook

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Três são presos em ação contra grupo que causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador
Foto: Ascom-PCBA

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil da Bahia durante a Operação Palatium, deflagrada na madrugada desta quarta-feira, 19, para desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em roubos de celulares, equipamentos eletrônicos e notebooks em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados já teriam causado prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil. A operação também tem como objetivo recuperar os bens roubados e obter novas provas sobre a atuação dos suspeitos.

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Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram localizadas e conduzidas para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

As diligências continuam para localizar o último alvo da operação.

Imagem ilustrativa da imagem Três são presos em ação contra grupo que causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador
Foto: Ascom-PCBA

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e contou com a participação de 10 equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Cerca de 40 policiais foram mobilizados para cumprir as medidas cautelares em diferentes bairros da capital baiana.

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De acordo com a Polícia Civil, as ordens judiciais foram expedidas com base em investigações que identificaram a atuação de integrantes do grupo em diversos delitos praticados na cidade.

O nome da operação, Palatium, faz referência à palavra em latim que significa “palácio”.

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operação Polícia Civil da Bahia roubos

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