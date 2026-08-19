Três são presos em ação contra grupo que causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador

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Três pessoas foram presas pela Polícia Civil da Bahia durante a Operação Palatium, deflagrada na madrugada desta quarta-feira, 19, para desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em roubos de celulares, equipamentos eletrônicos e notebooks em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados já teriam causado prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil. A operação também tem como objetivo recuperar os bens roubados e obter novas provas sobre a atuação dos suspeitos.

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Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram localizadas e conduzidas para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

As diligências continuam para localizar o último alvo da operação.

Foto: Ascom-PCBA

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e contou com a participação de 10 equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Cerca de 40 policiais foram mobilizados para cumprir as medidas cautelares em diferentes bairros da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, as ordens judiciais foram expedidas com base em investigações que identificaram a atuação de integrantes do grupo em diversos delitos praticados na cidade.

O nome da operação, Palatium, faz referência à palavra em latim que significa “palácio”.