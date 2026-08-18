SALVADOR
Hemóvel faz coleta de sangue em Salvador nesta semana; confira
Unidade da Hemoba ficará no Salvador Norte Shopping até sábado, 22
Quem passar pelo Salvador Norte Shopping nesta semana poderá doar sangue ou se cadastrar como potencial doador de medula óssea. O Hemóvel, unidade móvel da Hemoba, estará no local até sábado, 22.
A unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) ficará no estacionamento externo do shopping, no Piso L1, entre os dias 17 e 22 de agosto.
O atendimento será realizado das 8h às 17h. A iniciativa leva os serviços de hemoterapia para uma área de grande circulação, facilitando o acesso de pessoas interessadas em contribuir com a doação.
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Além da coleta de sangue, será possível realizar o cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).
Quem pode doar sangue
Entre os critérios básicos para a doação estão:
- Ter entre 16 e 69 anos;
- Estar em boas condições de saúde;
- Pesar mais de 50 kg;
- Estar descansado e alimentado;
- Não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.
Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal para realizar a doação.
A idade máxima para a primeira doação é de 60 anos. Pessoas que já são doadoras podem realizar novas doações até os 69 anos, desde que atendam aos demais critérios.
Outras condições de saúde, medicamentos utilizados e situações específicas podem interferir na possibilidade de doar. As orientações completas estão disponíveis nos canais oficiais da Hemoba.