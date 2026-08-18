Hemóvel faz coleta de sangue em Salvador nesta semana; confira

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Quem passar pelo Salvador Norte Shopping nesta semana poderá doar sangue ou se cadastrar como potencial doador de medula óssea. O Hemóvel, unidade móvel da Hemoba, estará no local até sábado, 22.

A unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) ficará no estacionamento externo do shopping, no Piso L1, entre os dias 17 e 22 de agosto.

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O atendimento será realizado das 8h às 17h. A iniciativa leva os serviços de hemoterapia para uma área de grande circulação, facilitando o acesso de pessoas interessadas em contribuir com a doação.

Além da coleta de sangue, será possível realizar o cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Quem pode doar sangue

Entre os critérios básicos para a doação estão:

Ter entre 16 e 69 anos;

Estar em boas condições de saúde;

Pesar mais de 50 kg;

Estar descansado e alimentado;

Não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.

Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal para realizar a doação.

A idade máxima para a primeira doação é de 60 anos. Pessoas que já são doadoras podem realizar novas doações até os 69 anos, desde que atendam aos demais critérios.

Outras condições de saúde, medicamentos utilizados e situações específicas podem interferir na possibilidade de doar. As orientações completas estão disponíveis nos canais oficiais da Hemoba.