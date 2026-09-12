Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Metrô Bahia: empresa oferece vagas de emprego para diferentes áreas

Inscrições estão abertas até 1° de outubro e são voltadas para nível técnico e superior

Alice Paulilo
Por
Metrô Bahia abre vagas de emprego nas áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança
Metrô Bahia abre vagas de emprego nas áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança - Foto: Divulgação / Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia abriu novas inscrições para vagas de emprego em diferentes áreas. Os interessados podem ter formação de nível técnico ou superior, a depender da vaga, e terão até 1° de outubro para realizarem a candidatura.

A oportunidade é voltada para as áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança e contam com diversos benefícios. As inscrições são realizadas de maneira online, através do site oficial do Metrô Bahia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Requisitos para as vagas

Para cada uma das vagas há exigências específicas de formação e experiência. Confira os principais requisitos:

Manutenção

  • Formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica;
  • Registro ativo no CFT;
  • CNH categoria B.

Supervisor de Inteligência e Segurança

  • Ensino superior em Gestão de Segurança Privada ou áreas correlatas;
  • Experiência com operações de segurança corporativa e inteligência estratégica;
  • Cursos voltados para Inteligência ou Segurança;
  • CNH.

Analista de Inteligência e Segurança Pleno

  • Ensino superior em Administração, Segurança Privada, Tecnologia da Informação ou áreas relacionadas;
  • Conhecimento avançado em Excel e Power BI;
  • Cursos na área de Inteligência;
  • Atuação voltada à identificação, análise e mitigação de riscos que possam atingir pessoas, ativos, operações e informações estratégicas da empresa.

Para os cargos de Inteligência e Segurança, também são considerados diferenciais cursos de pós-graduação em segurança pública ou privada, gestão de riscos e outras formações relacionadas às atividades desempenhadas nas funções.

Benefícios

Os profissionais selecionados para as vagas também terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui:

  • Assistência médica e odontológica;
  • Seguro de vida;
  • Vale-refeição ou alimentação;
  • Vale-transporte ou estacionamento;
  • Wellhub (Gympass);
  • Day off no aniversário;
  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Leia Também:

'FORMAÇÃO E VISIBILIDADE'

Salvador recebe jogos da Taça das Favelas 2026 neste fim de semana
Salvador recebe jogos da Taça das Favelas 2026 neste fim de semana imagem

ARTE E CULTURA

Espetáculo infanto-juvenil ‘A Jornada de Kokoro’ chega a Salvador
Espetáculo infanto-juvenil ‘A Jornada de Kokoro’ chega a Salvador imagem

PROFANAÇÃO

Imagem de Nossa Senhora das Graças é destruída em igreja de Salvador
Imagem de Nossa Senhora das Graças é destruída em igreja de Salvador imagem

Como realizar a inscrição

Para efetuar a inscrição, siga o passo a passo:

  • Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
  • Clique na aba 'Contato';
  • Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
  • Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
  • Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia metrô Vagas de Emprego

Relacionadas

Mais lidas