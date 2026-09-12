SALVADOR
Metrô Bahia: empresa oferece vagas de emprego para diferentes áreas
Inscrições estão abertas até 1° de outubro e são voltadas para nível técnico e superior
A CCR Metrô Bahia abriu novas inscrições para vagas de emprego em diferentes áreas. Os interessados podem ter formação de nível técnico ou superior, a depender da vaga, e terão até 1° de outubro para realizarem a candidatura.
A oportunidade é voltada para as áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança e contam com diversos benefícios. As inscrições são realizadas de maneira online, através do site oficial do Metrô Bahia.
Requisitos para as vagas
Para cada uma das vagas há exigências específicas de formação e experiência. Confira os principais requisitos:
Manutenção
- Formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica;
- Registro ativo no CFT;
- CNH categoria B.
Supervisor de Inteligência e Segurança
- Ensino superior em Gestão de Segurança Privada ou áreas correlatas;
- Experiência com operações de segurança corporativa e inteligência estratégica;
- Cursos voltados para Inteligência ou Segurança;
- CNH.
Analista de Inteligência e Segurança Pleno
- Ensino superior em Administração, Segurança Privada, Tecnologia da Informação ou áreas relacionadas;
- Conhecimento avançado em Excel e Power BI;
- Cursos na área de Inteligência;
- Atuação voltada à identificação, análise e mitigação de riscos que possam atingir pessoas, ativos, operações e informações estratégicas da empresa.
Para os cargos de Inteligência e Segurança, também são considerados diferenciais cursos de pós-graduação em segurança pública ou privada, gestão de riscos e outras formações relacionadas às atividades desempenhadas nas funções.
Benefícios
Os profissionais selecionados para as vagas também terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui:
- Assistência médica e odontológica;
- Seguro de vida;
- Vale-refeição ou alimentação;
- Vale-transporte ou estacionamento;
- Wellhub (Gympass);
- Day off no aniversário;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
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Como realizar a inscrição
Para efetuar a inscrição, siga o passo a passo:
- Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
- Clique na aba 'Contato';
- Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
- Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
- Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.