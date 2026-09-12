Metrô Bahia: empresa oferece vagas de emprego para diferentes áreas

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A CCR Metrô Bahia abriu novas inscrições para vagas de emprego em diferentes áreas. Os interessados podem ter formação de nível técnico ou superior, a depender da vaga, e terão até 1° de outubro para realizarem a candidatura.

A oportunidade é voltada para as áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança e contam com diversos benefícios. As inscrições são realizadas de maneira online, através do site oficial do Metrô Bahia.

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Requisitos para as vagas

Para cada uma das vagas há exigências específicas de formação e experiência. Confira os principais requisitos:

Manutenção

Formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica;

Registro ativo no CFT;

CNH categoria B.

Supervisor de Inteligência e Segurança

Ensino superior em Gestão de Segurança Privada ou áreas correlatas;

Experiência com operações de segurança corporativa e inteligência estratégica;

Cursos voltados para Inteligência ou Segurança;

CNH.

Analista de Inteligência e Segurança Pleno

Ensino superior em Administração, Segurança Privada, Tecnologia da Informação ou áreas relacionadas;

Conhecimento avançado em Excel e Power BI;

Cursos na área de Inteligência;

Atuação voltada à identificação, análise e mitigação de riscos que possam atingir pessoas, ativos, operações e informações estratégicas da empresa.

Para os cargos de Inteligência e Segurança, também são considerados diferenciais cursos de pós-graduação em segurança pública ou privada, gestão de riscos e outras formações relacionadas às atividades desempenhadas nas funções.

Benefícios

Os profissionais selecionados para as vagas também terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui:

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

Vale-refeição ou alimentação;

Vale-transporte ou estacionamento;

Wellhub (Gympass);

Day off no aniversário;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Como realizar a inscrição

Para efetuar a inscrição, siga o passo a passo: