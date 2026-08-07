Metrô Bahia abre estações mais cedo para show de Klessinha no Wet

Quem pretende acompanhar o show da cantora Klessinha no Wet, em Salvador, contará com um esquema especial de transporte no retorno para casa. O Metrô Bahia antecipará a abertura de duas importantes estações da Linha 2 para atender o público na madrugada deste domingo, 9. As estações Bairro da Paz e Tamburugy iniciarão os embarques a partir das 4h, permitindo maior mobilidade e conforto logo após o encerramento da festa, programada para começar às 20h do dia anterior.

Enquanto os embarques acontecem exclusivamente nas duas estações mais próximas do evento, as demais paradas do sistema metroviário funcionarão no mesmo horário apenas para o desembarque de passageiros. Além disso, a concessionária planeja ampliar a oferta de trens e ajustar a frota em circulação conforme a intensidade da demanda registrada no local.

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Dicas e orientações para o embarque no metrô

Segurança reforçada: O efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) terá reforço nas áreas de maior fluxo.

O efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) terá reforço nas áreas de maior fluxo. Regras de convivência: É recomendado aguardar a saída total dos passageiros antes de entrar nos vagões e respeitar os assentos preferenciais.

É recomendado aguardar a saída total dos passageiros antes de entrar nos vagões e respeitar os assentos preferenciais. Escadas rolantes: Mantenha-se à direita ao utilizar as escadas e utilize sempre o corrimão para evitar acidentes.

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A estratégia de atendimento visa mitigar filas e assegurar a fluidez nas plataformas. "Em dias de grandes eventos, reforçamos nossas equipes e ajustamos a oferta de viagens de acordo com a demanda, para garantir um atendimento eficiente e seguro. A colaboração do público é fundamental: manter a calma no embarque e seguir as orientações das equipes contribui para um fluxo mais organizado para todos", enfatiza Maria Eduarda Studart, gerente de Atendimento do Metrô Bahia.

Para evitar filas nas bilheterias no encerramento da apresentação, a concessionária orienta os passageiros a realizarem o pagamento da tarifa antecipadamente. A passagem custa R$ 4,10 e conta com diversos meios de pagamento digital integrados.

Pagamento da tarifa e dados do sistema metroviário

Os usuários podem pagar a passagem diretamente nas catracas com o uso de cartões de débito ou crédito por aproximação, smartphones com tecnologia NFC, smartwatches e QR Codes do aplicativo Recarga Pay. Usuários do Cartão Integração têm a opção de recarregar o saldo pelos aplicativos CCR Mobilidade, PicPay, Cittamobi, KIM+, Recarga Pay e Banco do Brasil.

Integrada à plataforma de Trilhos da Motiva, a concessionária opera há 12 anos na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, o sistema abrange 38 km de extensão, 22 estações e dez terminais integrados, transportando diariamente mais de 420 mil passageiros. Em 2026, a empresa ficou em 4º lugar no ranking Great Place To Work (GPTW) entre as Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia.