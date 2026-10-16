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MOBILIDADE URBANA

Campo Grande tem mudanças no trânsito por obras do metrô

Transalvador orienta que os motoristas dobrem a atenção ao trafegar pelo trecho

Brenda Roberta
Por Brenda Roberta
Obras na região do Campo Grande Grande
Obras na região do Campo Grande Grande - Foto: Foto: Betto Jr. / Secom PMS

As obras de implantação do metrô vão alterar o trânsito no Largo do Campo Grande e seu entorno. As principais vias afetadas serão o Viaduto Mãe Menininha do Gantois, no sentido Campo Grande, e a rua ao lado da praça.

A Transalvador orienta que os motoristas dobrem a atenção ao trafegar pelo trecho. O órgão também recomenda planejar os deslocamentos com antecedência, levando em consideração as mudanças na circulação.

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Entenda principais alterações no trânsito

Quem transita pelo Viaduto Mãe Menininha do Gantois em direção ao Campo Grande deve ficar atento: uma das pistas da Av. Santa Rita será reservada exclusivamente para o estacionamento de veículos de serviço. Apesar da redução de espaço, o fluxo de carros não será totalmente interrompido.

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A partir do dia 19 de outubro a rua localizada ao lado da praça do Campo Grande, nas proximidades do Hotel Wish será bloqueada. É nessa via que será implantada uma das estações do metrô.

Devido ao bloqueio, quem segue para a Rua Forte de São Pedro precisará fazer o contorno na Praça do Campo Grande.

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campo grande metrô Salvador

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