Campo Grande tem mudanças no trânsito por obras do metrô

Siga o A TARDE no Google

As obras de implantação do metrô vão alterar o trânsito no Largo do Campo Grande e seu entorno. As principais vias afetadas serão o Viaduto Mãe Menininha do Gantois, no sentido Campo Grande, e a rua ao lado da praça.

A Transalvador orienta que os motoristas dobrem a atenção ao trafegar pelo trecho. O órgão também recomenda planejar os deslocamentos com antecedência, levando em consideração as mudanças na circulação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda principais alterações no trânsito

Quem transita pelo Viaduto Mãe Menininha do Gantois em direção ao Campo Grande deve ficar atento: uma das pistas da Av. Santa Rita será reservada exclusivamente para o estacionamento de veículos de serviço. Apesar da redução de espaço, o fluxo de carros não será totalmente interrompido.

A partir do dia 19 de outubro a rua localizada ao lado da praça do Campo Grande, nas proximidades do Hotel Wish será bloqueada. É nessa via que será implantada uma das estações do metrô.