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BAHIA X FLAMENGO

Metrô monta operação especial para Bahia X Flamengo na Fonte Nova

A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Metrô monta operação especial para Bahia X Flamengo na Fonte Nova
Foto: Divulgação | Metrô Bahia

O Metrô de Salvador montou uma operação especial para a partida entre Bahia e Flamengo, marcada para o próximo domingo, 18, na Arena Fonte Nova, válida pela 31ª rodada o Campeonato Brasileiro. Segundo a administração do modal, o horário de funcionamento normal das 5h à 0h será mantido.

A operação especial vai contar com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), especialmente na Estação Campo da Pólvora, ponto mais próximo ao estádio, que concentra o fluxo de passageiros em dias de jogo.

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A quantidade de viagens dos trens será aumentda conforme a demanda.

Orientações aos passageiros

Para garantir a segurança dos passageiros, a CCR Metrô, concessionária que administra o serviço orienta que:

  • A via nunca seja acessada;
  • Aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar;
  • Deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores;
  • Descer a escada sempre usando corrimão.

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Métodos de pagamentos

Para facilitar o deslocamento, a operação do Metrô disponibiliza o pagamento por aproximação diretamente nas catracas do metrô.

Basta aproximar cartões de crédito e débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.

Atualmente, a tarifa do metrô está fixada em R$ 4,10.

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Fonte Nova metrô Salvador

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