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ELEIÇÕES 2026

VLT de Salvador será gratuito e terá horário estendido no 2º turno; veja trechos

Operação terá horários específicos de primeira e última viagem em três paradas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
VLT de Salvador será gratuito no dia 25 de outubro
VLT de Salvador será gratuito no dia 25 de outubro - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá embarque e desembarque gratuitos no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro.

A gratuidade foi anunciada pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB) nesta quinta-feira, 15, e será válida em três trechos do sistema, com horários específicos para a primeira e a última viagem.

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A medida busca facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Confira os horários do VLT gratuito:

  • Estação Calçada - Parada Marisqueiras: primeira viagem às 7h20 e última às 17h;
  • Estação Calçada - Parada São Joaquim: primeira viagem às 8h05 e última às 15h35;
  • Parada Ara Ketu - Parada Marisqueiras: primeira viagem às 7h25 e última às 16h45.

A operação especial do VLT, assim como ocorreu no primeiro turno, se soma à oferta de transporte gratuito no metrô e nos ônibus intermunicipais durante o segundo turno.

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Uma novidade prevista para a expansão do VLT de Salvador é a conexão ferroviária até Alagoinhas, com a estação de Águas Claras como ponto de partida.

O projeto prevê um trajeto de 165 quilômetros em via dupla, com paradas em seis municípios, para ampliar o transporte de passageiros e cargas na Bahia.

As informações e imagens da estrutura foram divulgadas pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, nas redes sociais.

Confira:

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Um post compartilhado por Eracy Lafuente (@eracylafuenteofc)

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eleições 2026 eleições na Bahia VLT de Salvador

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