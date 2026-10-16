VLT de Salvador será gratuito e terá horário estendido no 2º turno; veja trechos

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O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá embarque e desembarque gratuitos no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro.

A gratuidade foi anunciada pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB) nesta quinta-feira, 15, e será válida em três trechos do sistema, com horários específicos para a primeira e a última viagem.

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A medida busca facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Confira os horários do VLT gratuito:

Estação Calçada - Parada Marisqueiras: primeira viagem às 7h20 e última às 17h;

primeira viagem às 7h20 e última às 17h; Estação Calçada - Parada São Joaquim: primeira viagem às 8h05 e última às 15h35;

primeira viagem às 8h05 e última às 15h35; Parada Ara Ketu - Parada Marisqueiras: primeira viagem às 7h25 e última às 16h45.

A operação especial do VLT, assim como ocorreu no primeiro turno, se soma à oferta de transporte gratuito no metrô e nos ônibus intermunicipais durante o segundo turno.

Nova estação de Águas Claras será ponto de partida do VLT até Alagoinhas

Uma novidade prevista para a expansão do VLT de Salvador é a conexão ferroviária até Alagoinhas, com a estação de Águas Claras como ponto de partida.

O projeto prevê um trajeto de 165 quilômetros em via dupla, com paradas em seis municípios, para ampliar o transporte de passageiros e cargas na Bahia.

As informações e imagens da estrutura foram divulgadas pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, nas redes sociais.

Confira: