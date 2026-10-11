Projeto prevê ampliação do VLT de Salvador para a Ribeira

A conexão dos bairros da Calçada à Ribeira, na Cidade Baixa, por meio do VLT de Salvador foi sugerida pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) em indicação encaminhada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na sugestão publicada no Diário Oficial do Legislativo deste sábado, 10, o parlamentar solicita estudos técnicos para a criação da nova linha.

A proposta prevê a retomada de um modal sobre trilhos na região, que já contou com sistema de bondes elétricos entre o final do século XIX e a década de 1970. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, a Cidade Baixa teve os primeiros bondes implantados em 1897, mas o sistema foi substituído por ônibus elétricos a partir de 1959 e, posteriormente, por veículos a diesel na década seguinte.

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A atual proposta do VLT conta com 43,71 quilômetros de extensão e 50 paradas em três trechos. O modal, que está em construção, passa pelos bairros da Calçada, Lobato, Comércio, Águas Claras, Piatã, Paripe e Ilha de São João.

Traçado do VLT até a Ribeira

Para o deputado, a proposta de levar o VLT à Ribeira representa a retomada, em formato moderno, de uma vocação histórica de transporte elétrico sobre trilhos na região. Como contribuição inicial, o deputado sugere que o traçado siga da Calçada em direção ao Caminho de Areia, com contorno até o Bonfim e retorno pela Avenida Dendezeiros ou por via de acesso à Avenida Roma.

A proposta prevê ainda integração com a Linha 1 do VLT, que ligará Comércio, Calçada e Subúrbio Ferroviário de Salvador até a Ilha de São João, em Simões Filho, ampliando a rede sobre trilhos no estado.

Estações do VLT em Salvador - Foto: Divulgação | GOVBA

Segundo Hilton, a indicação também faz referência à atuação do Movimento Verde Trem, que tem defendido, em audiências públicas e mobilizações, a ampliação e integração do transporte ferroviário na Cidade Baixa, incluindo a ligação entre Comércio e Calçada.

"A proposta oferece à população da Cidade Baixa uma alternativa de transporte rápida, ecológica e regular, com potencial de estimular o turismo, o comércio e a requalificação urbana da Ribeira e seu entorno", afirmou Hilton Coelho na justificativa da indicação.