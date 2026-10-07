VLT de Salvador amplia operação e transporta 7,6 mil passageiros nas eleições

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O VLT de Salvador transportou 7.640 passageiros durante a operação especial realizada no domingo, 4, quando o sistema funcionou gratuitamente para atender ao deslocamento da população durante o dia de votação.

O serviço esteve disponível das 7h20 às 17h30, no trecho entre as paradas São Joaquim e Araketu. Ao longo dos 10,7 quilômetros de percurso, os passageiros tiveram acesso a 11 paradas, além da Estação Calçada.

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A operação ampliou as alternativas de transporte para quem precisou se deslocar durante as eleições e também permitiu acompanhar a movimentação de passageiros e o funcionamento da estrutura do sistema.

Já a sessão pública de abertura da licitação para as obras de implantação e expansão do VLT em Salvador e na Região Metropolitana será realizada em nova data. O adiamento foi comunicado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e, segundo a presidente da Comissão Especial de Licitação, Ana Claudia Martins de Souza Couto, ocorreu devido à necessidade de atualização do edital e dos respectivos anexos.

O que prevê a expansão

A licitação será feita na modalidade de contratação integrada. A empresa ou consórcio vencedor ficará responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo, execução das obras civis e montagem dos sistemas.

O contrato também prevê o fornecimento, a instalação, os testes e o comissionamento necessários para que o trecho possa entrar em operação.

A intervenção prevista no certame contempla 3,75 quilômetros de extensão. O projeto prevê a ligação entre a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal com a Estação Retiro, que integra o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Além da operação especial realizada durante as eleições, o serviço de embarque e desembarque de passageiros no VLT permite acompanhar o funcionamento dos trens, da infraestrutura e a demanda registrada no sistema.