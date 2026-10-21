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Homem com 22 passagens criminais é preso ao tentar sair de Salvador

Suspeito responde por estelionato, ameaça e possui condenação definitiva por extorsão

Evellyn Teixeira
Por
Um homem com 22 registros criminais foi preso na Nova Rodoviária de Salvador
Um homem com 22 registros criminais foi preso na Nova Rodoviária de Salvador - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem com 22 registros criminais foi preso na noite de terça-feira, 20, na Nova Rodoviária de Salvador, enquanto tentava embarcar em um ônibus com destino a Aracaju, em Sergipe.

A captura foi realizada por equipes do Batalhão Apolo, sob coordenação do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp), após a identificação de um mandado de prisão em aberto.

Condenação por extorsão

O homem responde por registros de estelionato e ameaça e possui condenação definitiva por extorsão.

O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Aracaju, vinculada ao Tribunal de Justiça de Sergipe. A pena determinada é de oito anos e oito meses de prisão, em regime fechado.

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Suspeito foi encaminhado à Polinter

Após a prisão, o homem foi levado à Polícia Interestadual (Polinter), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A abordagem ocorreu antes do embarque para a capital sergipana.

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