POLÍCIA
Homem com 22 passagens criminais é preso ao tentar sair de Salvador
Suspeito responde por estelionato, ameaça e possui condenação definitiva por extorsão
Um homem com 22 registros criminais foi preso na noite de terça-feira, 20, na Nova Rodoviária de Salvador, enquanto tentava embarcar em um ônibus com destino a Aracaju, em Sergipe.
A captura foi realizada por equipes do Batalhão Apolo, sob coordenação do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp), após a identificação de um mandado de prisão em aberto.
Condenação por extorsão
O homem responde por registros de estelionato e ameaça e possui condenação definitiva por extorsão.
O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Aracaju, vinculada ao Tribunal de Justiça de Sergipe. A pena determinada é de oito anos e oito meses de prisão, em regime fechado.
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Suspeito foi encaminhado à Polinter
Após a prisão, o homem foi levado à Polícia Interestadual (Polinter), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A abordagem ocorreu antes do embarque para a capital sergipana.