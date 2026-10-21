Homem com 22 passagens criminais é preso ao tentar sair de Salvador

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Um homem com 22 registros criminais foi preso na noite de terça-feira, 20, na Nova Rodoviária de Salvador, enquanto tentava embarcar em um ônibus com destino a Aracaju, em Sergipe.



A captura foi realizada por equipes do Batalhão Apolo, sob coordenação do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp), após a identificação de um mandado de prisão em aberto.

Condenação por extorsão

O homem responde por registros de estelionato e ameaça e possui condenação definitiva por extorsão.



O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Aracaju, vinculada ao Tribunal de Justiça de Sergipe. A pena determinada é de oito anos e oito meses de prisão, em regime fechado.





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Suspeito foi encaminhado à Polinter

Após a prisão, o homem foi levado à Polícia Interestadual (Polinter), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A abordagem ocorreu antes do embarque para a capital sergipana.