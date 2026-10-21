Ex-PM suspeito de matar subtenente morre em confronto na Bahia

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O ex-policial militar Lázaro Santos da Conceição, de 27 anos, morreu em confronto com agentes da PM nesta terça-feira, 20, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi o responsável por invadir um quartel, localizado na capital baiana, e assassinar um subtenente em 2022.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o Batalhão Rondesp RMS realizava rondas pela região, quando se deparou com homens armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos, incluindo Lázaro, atiraram contra a guarnição, dando início ao confronto.

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Segundo o texto, cessado os disparos, ele foi encontrado ferido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com o suspeito foram encontrados:

Revólver;

munições;

101 porções de maconha, crack e cocaína.

O material apreendido foi apresentado à delegacia, para registro do fato e adoção das medidas cabíveis.

À reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) registrou o crime. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Relembre crime

Lázaro Santos da Conceição foi preso em 2022, suspeito de matar a tiros o subtenente Carlos André de Souza Paschoal, de 43 anos. Na ocasião, ele invadiu a Companhia de Comando da 6ª Região Militar do Exército, onde a vítima trabalhava, e efetuou os disparos.