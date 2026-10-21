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OPERAÇÃO EFEITO COLATERAL

Comércio ilegal de remédios em Salvador tem bloqueio de R$ 35 milhões

Também foram determinadas medidas judiciais sobre imóveis e veículos avaliados em R$ 3,5 milhões

Luiza Nascimento
Por
Medicamentos apreendidos na Operação Efeito Colateral
Medicamentos apreendidos na Operação Efeito Colateral - Foto: Polícia Federal/Divulgação

Um comércio ilegal voltado para a venda de medicamentos em Salvador e outras cidades da Bahia, teve R$ 35 milhões bloqueados nesta quarta-feira, 21, durante a Operação Efeito Colateral, deflagrada pela Polícia Federal.

O objetivo da ação é combater a importação, distribuição e comercialização irregular dos produtos sem a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e cuja circulação é proibida no Brasil.

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Durante a ação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na capital baiana, em Feira de Santana, além de Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

Além do bloqueio de cerca de R$ 35 milhões ligados aos envolvidos, a PF determinou medidas judiciais sobre imóveis e veículos avaliados em R$ 3,5 milhões.

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O que diz a investigação sobre a venda ilegal de medicamentos?

As investigações identificaram indícios de uma estrutura voltada para aquisição no exterior, venda e distribuição do produto pela internet e por grupos de aplicativos.

A apuração também apontou a possibilidade de utilização de empresas e de pessoas físicas para recebimento de pagamentos, armazenamento e distribuição do produto.

Além da PF, a operação conta com o apoio da Polícia Militar da Bahia durante o cumprimento das medidas.

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Operação Efeito Colateral polícia federal Salvador

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