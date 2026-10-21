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SUBÚRBIO DA CAPITAL

Novo veículo promete facilitar rotina de pescadores no Subúrbio de Salvador

Governo da Bahia realiza ações para valorizar trabalhadores da região

Ane Catarine
Por
Orla do Subúrbio de Salvador
Orla do Subúrbio de Salvador - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governo da Bahia entregou, nesta quarta-feira, 21, um quiosque para manutenção de equipamentos de pesca e um veículo frigorificado para marisqueiras e pescadores da orla do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As ações fazem parte do programa O Subúrbio é Nosso, ligado à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana, e buscam melhorar as condições de trabalho da comunidade pesqueira.

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O veículo foi destinado à Cooperativa CoopMar para facilitar o transporte e o armazenamento do pescado, garantindo o cumprimento das exigências sanitárias.

Segundo a presidenta da cooperativa, Joana Xavier, a entrega vai reduzir a dependência de veículos emprestados ou alugados.

“Não vamos ficar dependendo de arrumar carro aqui e ali. Agora teremos o nosso efetivo. A hora da orla do Subúrbio chegou”, comemorou.

Para o secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, as ações buscam conciliar as mudanças na mobilidade urbana com o apoio aos trabalhadores que vivem no entorno das obras.

“Além de estarmos preocupados com a mobilidade, estamos preocupados com o trabalhador e com o pescador”, afirmou.

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Preservação dos manguezais

A programação também incluiu o plantio de 100 mudas de mangue por estudantes do 4º ano da Escola Fênix Lima, pescadores e trabalhadores das obras do VLT. Os participantes receberam orientações de educação ambiental voltadas à preservação do ecossistema local.

Até o momento, cerca de 4.500 mudas de diferentes espécies de mangue foram plantadas em uma área de três hectares entre a costa do Lobato e a Enseada do Cabrito.

Imagem ilustrativa da imagem Novo veículo promete facilitar rotina de pescadores no Subúrbio de Salvador
Foto: Naiade Bianchi/GOVBA

A iniciativa é realizada pela consultoria Carbô em parceria com o Projeto Maré, da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

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Governo da Bahia Subúrbio Ferroviário VLT de Salvador

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