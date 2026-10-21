Novo veículo promete facilitar rotina de pescadores no Subúrbio de Salvador

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O governo da Bahia entregou, nesta quarta-feira, 21, um quiosque para manutenção de equipamentos de pesca e um veículo frigorificado para marisqueiras e pescadores da orla do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As ações fazem parte do programa O Subúrbio é Nosso, ligado à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana, e buscam melhorar as condições de trabalho da comunidade pesqueira.

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O veículo foi destinado à Cooperativa CoopMar para facilitar o transporte e o armazenamento do pescado, garantindo o cumprimento das exigências sanitárias.

Segundo a presidenta da cooperativa, Joana Xavier, a entrega vai reduzir a dependência de veículos emprestados ou alugados.

“Não vamos ficar dependendo de arrumar carro aqui e ali. Agora teremos o nosso efetivo. A hora da orla do Subúrbio chegou”, comemorou.

Para o secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, as ações buscam conciliar as mudanças na mobilidade urbana com o apoio aos trabalhadores que vivem no entorno das obras.

“Além de estarmos preocupados com a mobilidade, estamos preocupados com o trabalhador e com o pescador”, afirmou.

Preservação dos manguezais

A programação também incluiu o plantio de 100 mudas de mangue por estudantes do 4º ano da Escola Fênix Lima, pescadores e trabalhadores das obras do VLT. Os participantes receberam orientações de educação ambiental voltadas à preservação do ecossistema local.

Até o momento, cerca de 4.500 mudas de diferentes espécies de mangue foram plantadas em uma área de três hectares entre a costa do Lobato e a Enseada do Cabrito.

Foto: Naiade Bianchi/GOVBA

A iniciativa é realizada pela consultoria Carbô em parceria com o Projeto Maré, da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).