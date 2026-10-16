Casal faz ensaio pré-casamento em estação histórica do VLT de Salvador

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A Estação Calçada, em Salvador, serviu de cenário para um ensaio fotográfico de pré-casamento do casal Alice Rodrigues e Carlos Melo. Com o espaço vazio durante a noite, os noivos aproveitaram a estrutura histórica para registrar imagens antes da cerimônia.

A escolha do local foi divulgada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pela gestão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Nas redes sociais, a companhia destacou o significado da estação para a história da cidade.

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“Alice e Carlos escolheram esse cenário cheio de história para registrar um momento tão especial: pré-wedding”, publicou a CTB. Alice também comentou a postagem: “Uma parceria que entrou pra vida”.

Veja as imagens:

1 de 8 | Foto: Cleidson Souza | Redes Sociais

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Estação tem mais de 150 anos de história

Inaugurada originalmente em 1860, a Estação Calçada funcionou como terminal ferroviário e teve papel importante na formação do bairro que leva o mesmo nome. Durante décadas, também serviu como terminal sul da linha única do Sistema de Trens do Subúrbio de Salvador.

O serviço ferroviário foi encerrado no início de 2021 para dar lugar às obras do novo sistema de transporte. A estação reformulada foi inaugurada em 17 de junho de 2026, como parte da implantação do VLT na capital baiana.

A estrutura reúne áreas comerciais, salas de apoio e espaços operacionais. O pavimento superior também prevê um memorial ferroviário, com a proposta de preservar a memória do transporte sobre trilhos na região.

Espaço reúne arte e elementos da cultura baiana

Um dos destaques da estação é o pátio central, projetado como área de convivência. O espaço recebeu bancos de madeira, jardineiras e postes antigos reutilizados, além de intervenções artísticas que dialogam com a identidade cultural da Bahia.

Entre os elementos estão um mural inspirado em Oxalá e esculturas que representam os quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar.

As intervenções integram a proposta de associar mobilidade urbana à valorização do patrimônio histórico e à criação de espaços de convivência para a população.

Projeto inclui áreas de lazer no Subúrbio

As ações ligadas à implantação do VLT também abrangem iniciativas de urbanização e lazer no Subúrbio Ferroviário. Entre elas está o Skatepark do Subúrbio, construído na orla de Praia Grande.

Com cerca de 5 mil metros quadrados, o equipamento conta com pistas destinadas às modalidades Park e Street.

Durante a inauguração da Estação Calçada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a nova estrutura poderia se tornar um ponto de visitação para estudantes e moradores da região. Sobre a Estação Calçada, o governador associou a requalificação do espaço à “recuperação da autoestima” do Subúrbio.