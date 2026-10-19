VLT de Salvador: Governo inicia obras de urbanização na Orla de Escada

O Governo da Bahia iniciou, nesta segunda-feira (19), as obras de urbanização da Orla de Escada, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A intervenção faz parte do projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana e busca ampliar as opções de lazer, esporte e infraestrutura para os moradores da região.

Apresentado à comunidade, o projeto prevê a construção de duas quadras de areia, um parque infantil, uma academia ao ar livre e espaços destinados à atividade pesqueira. As melhorias também incluem estruturas para facilitar o trabalho dos pescadores, com benefícios para a manutenção de embarcações e equipamentos.

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Segundo o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Alan Oliveira, as intervenções complementares ao VLT vão além da mobilidade urbana, contribuindo para a requalificação dos espaços públicos e para a melhoria da acessibilidade e da qualidade de vida dos moradores.

De acordo com Oliveira, a proposta é oferecer áreas de convivência e lazer, além de condições mais adequadas para os profissionais que dependem da pesca. Durante a apresentação, os moradores também receberam informações sobre as etapas e os detalhes da execução do projeto.

Urbanização do VLT deve facilitar o trabalho dos pescadores

Entre os beneficiados pelas disciplinas está o pescador Leonardo Santana, que destacou as mudanças esperadas com a construção de uma rampa para embarques. Segundo ele, a estrutura deverá reduzir as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores durante a retirada dos barcos de água e a manutenção dos motores.

Santana relatou que, antes da obra, era necessário reunir quatro ou cinco pescadores para realizar tarefas como retirar uma embarcação da água ou levantar um motor para consertos. Com uma nova estrutura, a expectativa é que essas atividades sejam realizadas com mais facilidade.

O pescador comemorou a iniciativa e ressaltou a importância das melhorias para a rotina dos profissionais que atuam na região.

Obras do VLT incluem requalificação de outras áreas do Subúrbio

A urbanização da Orla de Escada integra um conjunto de disciplinas associadas à implantação do VLT de Salvador e Região Metropolitana. A estrutura também se conecta ao projeto de urbanização da Orla de Praia Grande, formando uma extensão de aproximadamente dois quilômetros.

As obras do Trecho 1 do VLT contam com investimento de R$ 5,4 bilhões e incluem ações voltadas à mobilidade e à requalificação urbana no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Veja imagens das obras de urbanização do VLT