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SALVADOR

Incêndio provoca correria e fumaça perto de estação de metrô em Salvador

As chamas se espalharam por uma área próxima à circulação de pessoas

Evellyn Teixeira
Por
Um incêndio em vegetação assustou passageiros da estação Águas Claras do metrô de Salvador
Um incêndio em vegetação assustou passageiros da estação Águas Claras do metrô de Salvador - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um incêndio em vegetação assustou passageiros da estação Águas Claras do metrô de Salvador, na tarde desta quarta-feira, 21.

O portal A TARDE, entrou em contato com a CCR Metrô Bahia e foi informado que o funcionamento da estação não foi afetado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atuaram no combate ao incêndio.

As chamas se espalharam por uma área próxima à circulação de pessoas e provocaram uma cortina de fumaça nas imediações da estação, localizada ao lado da nova Rodoviária da capital baiana.

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Imagens registradas por passageiros mostram o fogo alto e pessoas correndo durante a ocorrência.

Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou em um ponto mais afastado, mas avançou em direção à área próxima ao acesso da estação. Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo.

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Confira o vídeo:

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