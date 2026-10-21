SALVADOR
Incêndio provoca correria e fumaça perto de estação de metrô em Salvador
As chamas se espalharam por uma área próxima à circulação de pessoas
Um incêndio em vegetação assustou passageiros da estação Águas Claras do metrô de Salvador, na tarde desta quarta-feira, 21.
O portal A TARDE, entrou em contato com a CCR Metrô Bahia e foi informado que o funcionamento da estação não foi afetado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atuaram no combate ao incêndio.
As chamas se espalharam por uma área próxima à circulação de pessoas e provocaram uma cortina de fumaça nas imediações da estação, localizada ao lado da nova Rodoviária da capital baiana.
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Imagens registradas por passageiros mostram o fogo alto e pessoas correndo durante a ocorrência.
Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou em um ponto mais afastado, mas avançou em direção à área próxima ao acesso da estação. Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo.