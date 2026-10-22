Salvador recebe 6,3 milhões de turistas entre janeiro e agosto

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Salvador recebeu 6.349.323 milhões de turistas entre janeiro e agosto, volume que equivale a cerca de 793,7 mil visitantes por mês, cerca de 26,1 mil por dia, segundo dados do Observatório do Turismo de Salvador.

De acordo com o levantamento, janeiro concentrou o maior número de visitantes, com 946.739 mil visitantes, devido à alta estação. Em contrapartida, junho registrou o menor patamar, com 624.789 mil.

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No entanto, a partir de julho, o fluxo voltou a crescer, quando a capital baiana registrou 786.866 mil visitantes no mês e 788.091 mil em agosto, o segundo melhor resultado do ano e praticamente empatado com o pico de julho.

Aumento nas visistas dos equipamentos culturais

Os números refletem nos equipamentos culturais geridos pela Prefeitura que entre janeiro e setembro, os oito espaços administrados pelo município registraram 316.989 mil visitantes, sendo 285.427 mil somente até agosto.

Janeiro foi também o mês de maior movimento nos equipamentos, com 70.089 mil registros, seguido por julho, com 48.433 mil, e agosto, com 35.535 mil.

A Galeria Mercado lidera a visitação, com 78.818 visitantes, seguida pela Cidade da Música da Bahia, com 70.332, e pela Casa do Carnaval, com 68.870.

Já a Casa das Histórias, com 43.742, a Casa do Rio Vermelho, com 40.446, o Espaço Pierre Verger de Fotografia, com 5.963, o Memorial 2 de Julho, com 5.094, e o Espaço Carybé de Artes, com 3.724.

Juntos, os cinco equipamentos mais visitados respondem por 95,3% do total do período.

“Os números mostram uma cidade que conseguiu manter o fluxo alto mesmo fora do verão. Isso não é acaso: é resultado de uma agenda cultural permanente, de equipamentos requalificados e de uma estratégia que trata cultura e turismo como uma coisa só. O visitante que chega a Salvador hoje encontra programação o ano inteiro, e não apenas em janeiro", destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis.

Distribuição de fluxo

Segundo ele, o trabalho é distribuir melhor o fluxo pela cidade e ampliar o tempo de permanência do turista.

“Nosso foco é fazer com que esse visitante circule, conheça os nossos equipamentos, fique mais tempo e volte [...] A meta é reduzir a dependência da alta estação e transformar cada visita em experiência cultural, do Centro Histórico ao Rio Vermelho, do Mercado à Cidade da Música."

Os dados de visitação dos equipamentos culturais são consolidados pela Diretoria de Cidadania Cultural, da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). O fluxo estimado de visitantes é produzido pelo Observatório do Turismo de Salvador.