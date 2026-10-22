DIAS DE VOTAÇÃO
Eleições 2026: saiba como vai funcionar a gratuidade do metrô
Durante o período, o sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à 0h
Os eleitores de Salvador e Lauro de Freitas poderão utilizar o metrô gratuitamente durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida será válida das 18h de sábado, 24, até as 23h59 de domingo, 25, facilitando o deslocamento da população até os locais de votação.
A medida será acompanhada por um reforço na operação do Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva.
Para atender à demanda durante o período, a concessionária aumentará o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e poderá ampliar a oferta de viagens dos trens conforme o movimento de passageiros ao longo do dia.
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Entenda horários do metrô durante as eleições
Durante o período, o sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à 0h. O monitoramento da operação será realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá fazer ajustes conforme a necessidade, com o objetivo de garantir um deslocamento mais seguro e organizado.
A gratuidade busca facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação e contribuir para a mobilidade da população durante o exercício do direito ao voto.
A ampliação do período de gratuidade no transporte público durante o segundo turno das Eleições 2026 ocorreu após uma solicitação dos prefeitos apresentada pela União dos Municípios da Bahia (UPB). Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e abrange ônibus intermunicipais, ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano e metrô, com horários específicos para cada modalidade, segundo o Governo do Estado.
Companhia orienta passageiros sobre segurança
O Metrô Bahia recomenda que os passageiros organizem seus trajetos com antecedência e acompanhem os horários e as condições de acesso às estações.
A concessionária também reforça as orientações do Embarque Consciente para garantir a segurança de todos durante as viagens. Entre as recomendações estão não acessar os trilhos, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e respeitar os assentos preferenciais.
A empresa orienta ainda que os elevadores sejam priorizados por quem precisa utilizá-los e que os passageiros usem sempre o corrimão ao descer as escadas.