Eleições 2026: saiba como vai funcionar a gratuidade do metrô

Siga o A TARDE no Google

Os eleitores de Salvador e Lauro de Freitas poderão utilizar o metrô gratuitamente durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida será válida das 18h de sábado, 24, até as 23h59 de domingo, 25, facilitando o deslocamento da população até os locais de votação.

A medida será acompanhada por um reforço na operação do Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para atender à demanda durante o período, a concessionária aumentará o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e poderá ampliar a oferta de viagens dos trens conforme o movimento de passageiros ao longo do dia.

Entenda horários do metrô durante as eleições

Durante o período, o sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à 0h. O monitoramento da operação será realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá fazer ajustes conforme a necessidade, com o objetivo de garantir um deslocamento mais seguro e organizado.

A gratuidade busca facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação e contribuir para a mobilidade da população durante o exercício do direito ao voto.

A ampliação do período de gratuidade no transporte público durante o segundo turno das Eleições 2026 ocorreu após uma solicitação dos prefeitos apresentada pela União dos Municípios da Bahia (UPB). Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e abrange ônibus intermunicipais, ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano e metrô, com horários específicos para cada modalidade, segundo o Governo do Estado.



Companhia orienta passageiros sobre segurança

O Metrô Bahia recomenda que os passageiros organizem seus trajetos com antecedência e acompanhem os horários e as condições de acesso às estações.

A concessionária também reforça as orientações do Embarque Consciente para garantir a segurança de todos durante as viagens. Entre as recomendações estão não acessar os trilhos, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e respeitar os assentos preferenciais.

A empresa orienta ainda que os elevadores sejam priorizados por quem precisa utilizá-los e que os passageiros usem sempre o corrimão ao descer as escadas.