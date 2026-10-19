Ponte Salvador-Itaparica: Bahia terá a maior ponte da América Latina

A Bahia terá a maior ponte da América Latina sobre lâmina d’água. Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica é o principal eixo de um sistema viário que pretende conectar a capital baiana à Ilha de Itaparica, ampliando a integração territorial e a circulação entre diferentes regiões do estado.

O empreendimento tem investimento total estimado em R$ 11,6 bilhões e reúne recursos dos governos federal e estadual e da iniciativa privada. Uma das etapas de financiamento ganhou novo impulso com a assinatura do aporte de R$ 3 bilhões pelo Governo Federal, anunciada pelo senador Jaques Wagner (PT) após reunião na Casa Civil da Presidência da República, em Brasília, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e de outras lideranças políticas baianas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Boa notícia para a Bahia. Acabei de sair da Casa Civil da Presidência da República ao lado do governador Jerônimo, do senador Otto, do senador eleito Rui Costa. O governo acaba de assinar o aporte de 3 bilhões de reais para a nossa tão sonhada ponte Salvador-Itaparica.”

Na ocasião, Wagner afirmou que a medida assegura a continuidade do projeto e demonstrou expectativa com a execução da obra.

“É a garantia de que o processo agora não para mais. Pegou pressão, pegou ritmo, e nós vamos ver essa ponte para a alegria dos baianos e dos turistas que vão nos visitar e vão poder trafegar numa ponte belíssima para chegar numa ilha belíssima. Valeu, presidente Lula.”

Empreendimento prevê ligação entre Salvador e Vera Cruz - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou a liberação dos recursos nas redes sociais. “O governo acabou de liberar a primeira parte do dinheiro para construir a famosa ponte entre Salvador e Itaparica. A Bahia merece”, afirmou. “Se preparem que eu e Jerônimo vamos fazer uma corrida nessa ponte”, brincou Lula.

Investimento bilionário e integração regional

Além dos R$ 3 bilhões do Governo Federal, o planejamento financeiro prevê R$ 3,1 bilhões do Governo da Bahia e R$ 5,5 bilhões da iniciativa privada. A obra é executada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), integrada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A ponte faz parte do Sistema Viário Oeste, projeto que abrange intervenções complementares em Salvador e na Ilha de Itaparica. A previsão é que a estrutura conecte a capital ao município de Vera Cruz e contribua para a integração de mais de 250 municípios, com impacto direto na vida de cerca de 10 milhões de baianos.

Na capital, o projeto prevê 4,4 quilômetros de estruturas viárias, incluindo túneis e viadutos na região da Calçada e de Água de Meninos. A conexão com a ponte será feita na área do Terminal Marítimo São Joaquim, com ligações à Via Expressa e às avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes.

Do lado da Ilha de Itaparica, a chegada da ponte ocorrerá na região da Gameleira, em Vera Cruz. O sistema inclui ainda uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.

O conjunto viário também prevê a construção de uma nova variante rodoviária para desviar o tráfego de Mar Grande e a recuperação e duplicação de trechos da BA-001 até a cabeceira da Ponte do Funil.

Sondagens investigaram o solo da Baía de Todos-os-Santos

Antes da definição das fundações, o projeto passou por uma etapa de investigação do solo marítimo. As sondagens começaram em 31 de janeiro de 2024 e duraram 14 meses, partindo de áreas rasas em Vera Cruz até o canal central da Baía de Todos-os-Santos, onde a lâmina d’água chega a 67 metros.

Ao longo do traçado previsto para a ponte, foram realizados 105 furos. Em alguns pontos, a coleta de material alcançou 200 metros de profundidade, em uma operação que utilizou equipamentos capazes de preservar a integridade das amostras retiradas do solo.

Obra reúne recursos públicos e privados - Foto: Divulgação

O trabalho mobilizou três balsas e uma plataforma de perfuração, além de um sistema de compensação de ondas importado da China, empregado para garantir a precisão das operações mesmo em condições climáticas adversas. As amostras foram analisadas em um laboratório de tecnologia avançada instalado no canteiro de apoio.

Os resultados foram apresentados em abril de 2025 pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), e pela concessionária responsável pelo empreendimento à comunidade acadêmica especializada. A investigação permitiu obter informações para definir as fundações da estrutura.

A etapa também movimentou a economia local, com a contratação de mais de 20 empresas baianas, a geração de 300 empregos diretos e investimento de R$ 200 milhões.

Obras avançam em terra e no mar

Os trabalhos de construção estão distribuídos entre áreas terrestres e marítimas. Na Baía de Todos-os-Santos, já foram cravadas 15 estacas para a instalação de uma central de concreto que dará suporte à construção do vão central da ponte, considerado um dos trechos mais complexos do projeto.

Com 682 metros de comprimento, o vão central foi projetado para permitir a passagem de grandes embarcações e preservar as condições de navegação na baía.

Outro equipamento previsto para reforçar a execução é o navio Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, que partiu da China e tem chegada ao Brasil prevista para novembro. A embarcação possui 130,5 metros de comprimento, estrutura de cravação de estacas de 156 metros e capacidade para içar até 700 toneladas.

Projeto bilionário prevê integrar mais de 250 municípios e alcançar cerca de 10 milhões de baianos - Foto: Divulgação

Na Ilha de Itaparica, os trabalhos incluem a implantação de uma Plataforma Linear Provisória no canteiro de Vera Cruz. Em Salvador, o canteiro de Jequitaia está em fase de mobilização para funcionar como base administrativa e operacional. Já a estrutura de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, concentra atividades de preparação e armazenamento de materiais e equipamentos.

A execução está sob responsabilidade da concessionária formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), dois grupos internacionais de engenharia.

Licenciamento ambiental e prazo de conclusão

O processo de Licença de Instalação da Ponte Salvador-Itaparica está em análise no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A Licença Prévia já foi concedida após a avaliação da viabilidade socioambiental do projeto, com base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

A etapa de instalação autoriza o início da construção mediante a elaboração e aprovação dos planos e programas ambientais previstos nos estudos. Depois da conclusão das obras, será necessária a Licença de Operação para permitir o funcionamento efetivo do sistema viário.

O prazo para a conclusão dos serviços foi fixado para junho de 2031, conforme termo aditivo assinado em 4 de junho de 2025.

Quando concluído, o empreendimento reunirá a ponte sobre a Baía de Todos-os-Santos e os acessos rodoviários previstos para Salvador e a Ilha de Itaparica, consolidando uma ligação de grande porte entre a capital baiana e o território insular.