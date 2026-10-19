POLÍTICA
Ponte Salvador-Itaparica: Bahia terá a maior ponte da América Latina
Com 12,4 quilômetros sobre o mar, projeto tem investimento de R$ 11,6 bilhões e conclusão para 2031.
A Bahia terá a maior ponte da América Latina sobre lâmina d’água. Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica é o principal eixo de um sistema viário que pretende conectar a capital baiana à Ilha de Itaparica, ampliando a integração territorial e a circulação entre diferentes regiões do estado.
O empreendimento tem investimento total estimado em R$ 11,6 bilhões e reúne recursos dos governos federal e estadual e da iniciativa privada. Uma das etapas de financiamento ganhou novo impulso com a assinatura do aporte de R$ 3 bilhões pelo Governo Federal, anunciada pelo senador Jaques Wagner (PT) após reunião na Casa Civil da Presidência da República, em Brasília, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e de outras lideranças políticas baianas.
“Boa notícia para a Bahia. Acabei de sair da Casa Civil da Presidência da República ao lado do governador Jerônimo, do senador Otto, do senador eleito Rui Costa. O governo acaba de assinar o aporte de 3 bilhões de reais para a nossa tão sonhada ponte Salvador-Itaparica.”
Na ocasião, Wagner afirmou que a medida assegura a continuidade do projeto e demonstrou expectativa com a execução da obra.
“É a garantia de que o processo agora não para mais. Pegou pressão, pegou ritmo, e nós vamos ver essa ponte para a alegria dos baianos e dos turistas que vão nos visitar e vão poder trafegar numa ponte belíssima para chegar numa ilha belíssima. Valeu, presidente Lula.”
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou a liberação dos recursos nas redes sociais. “O governo acabou de liberar a primeira parte do dinheiro para construir a famosa ponte entre Salvador e Itaparica. A Bahia merece”, afirmou. “Se preparem que eu e Jerônimo vamos fazer uma corrida nessa ponte”, brincou Lula.
Investimento bilionário e integração regional
Além dos R$ 3 bilhões do Governo Federal, o planejamento financeiro prevê R$ 3,1 bilhões do Governo da Bahia e R$ 5,5 bilhões da iniciativa privada. A obra é executada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), integrada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
A ponte faz parte do Sistema Viário Oeste, projeto que abrange intervenções complementares em Salvador e na Ilha de Itaparica. A previsão é que a estrutura conecte a capital ao município de Vera Cruz e contribua para a integração de mais de 250 municípios, com impacto direto na vida de cerca de 10 milhões de baianos.
Na capital, o projeto prevê 4,4 quilômetros de estruturas viárias, incluindo túneis e viadutos na região da Calçada e de Água de Meninos. A conexão com a ponte será feita na área do Terminal Marítimo São Joaquim, com ligações à Via Expressa e às avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes.
Do lado da Ilha de Itaparica, a chegada da ponte ocorrerá na região da Gameleira, em Vera Cruz. O sistema inclui ainda uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.
O conjunto viário também prevê a construção de uma nova variante rodoviária para desviar o tráfego de Mar Grande e a recuperação e duplicação de trechos da BA-001 até a cabeceira da Ponte do Funil.
Sondagens investigaram o solo da Baía de Todos-os-Santos
Antes da definição das fundações, o projeto passou por uma etapa de investigação do solo marítimo. As sondagens começaram em 31 de janeiro de 2024 e duraram 14 meses, partindo de áreas rasas em Vera Cruz até o canal central da Baía de Todos-os-Santos, onde a lâmina d’água chega a 67 metros.
Ao longo do traçado previsto para a ponte, foram realizados 105 furos. Em alguns pontos, a coleta de material alcançou 200 metros de profundidade, em uma operação que utilizou equipamentos capazes de preservar a integridade das amostras retiradas do solo.
O trabalho mobilizou três balsas e uma plataforma de perfuração, além de um sistema de compensação de ondas importado da China, empregado para garantir a precisão das operações mesmo em condições climáticas adversas. As amostras foram analisadas em um laboratório de tecnologia avançada instalado no canteiro de apoio.
Leia Também:
Os resultados foram apresentados em abril de 2025 pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), e pela concessionária responsável pelo empreendimento à comunidade acadêmica especializada. A investigação permitiu obter informações para definir as fundações da estrutura.
A etapa também movimentou a economia local, com a contratação de mais de 20 empresas baianas, a geração de 300 empregos diretos e investimento de R$ 200 milhões.
Obras avançam em terra e no mar
Os trabalhos de construção estão distribuídos entre áreas terrestres e marítimas. Na Baía de Todos-os-Santos, já foram cravadas 15 estacas para a instalação de uma central de concreto que dará suporte à construção do vão central da ponte, considerado um dos trechos mais complexos do projeto.
Com 682 metros de comprimento, o vão central foi projetado para permitir a passagem de grandes embarcações e preservar as condições de navegação na baía.
Outro equipamento previsto para reforçar a execução é o navio Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, que partiu da China e tem chegada ao Brasil prevista para novembro. A embarcação possui 130,5 metros de comprimento, estrutura de cravação de estacas de 156 metros e capacidade para içar até 700 toneladas.
Na Ilha de Itaparica, os trabalhos incluem a implantação de uma Plataforma Linear Provisória no canteiro de Vera Cruz. Em Salvador, o canteiro de Jequitaia está em fase de mobilização para funcionar como base administrativa e operacional. Já a estrutura de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, concentra atividades de preparação e armazenamento de materiais e equipamentos.
A execução está sob responsabilidade da concessionária formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), dois grupos internacionais de engenharia.
Licenciamento ambiental e prazo de conclusão
O processo de Licença de Instalação da Ponte Salvador-Itaparica está em análise no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A Licença Prévia já foi concedida após a avaliação da viabilidade socioambiental do projeto, com base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (Rima).
A etapa de instalação autoriza o início da construção mediante a elaboração e aprovação dos planos e programas ambientais previstos nos estudos. Depois da conclusão das obras, será necessária a Licença de Operação para permitir o funcionamento efetivo do sistema viário.
O prazo para a conclusão dos serviços foi fixado para junho de 2031, conforme termo aditivo assinado em 4 de junho de 2025.
Quando concluído, o empreendimento reunirá a ponte sobre a Baía de Todos-os-Santos e os acessos rodoviários previstos para Salvador e a Ilha de Itaparica, consolidando uma ligação de grande porte entre a capital baiana e o território insular.