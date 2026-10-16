Navio que será usado na Ponte Salvador-Itaparica chega a Singapura

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O maior navio de cravação de estacas do mundo, o Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, chegou a Singapura, no Sudeste Asiático, e segue viagem rumo à Bahia, onde será utilizado na construção da Ponte Salvador-Itaparica.

A chegada à cidade foi anunciada nesta sexta-feira, 16, pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, em publicação nas redes sociais.

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A embarcação partiu da China em 27 de setembro, após deixar o terminal de comércio exterior do Porto de Lüsi, na província de Jiangsu. A previsão é que o navio chegue ao Brasil em aproximadamente 45 dias.

“O navio bate-estacas Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 já chegou a Singapura e segue viagem rumo à Bahia. Com tecnologia de ponta, o equipamento terá papel fundamental na construção da Ponte Salvador–Itaparica”, escreveu o secretário.

Veja:

Para que serve o navio?

O Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 será utilizado para cravar as estacas que formarão a base da Ponte Salvador-Itaparica no fundo do mar. O equipamento foi projetado para executar fundações em grandes profundidades, uma etapa essencial para sustentar a estrutura da ponte em alto-mar.

Construído pela China Railway Construction Corporation (CRCC), o navio tem 130,5 metros de comprimento e uma estrutura de cravação de estacas de 156 metros.

A embarcação também tem capacidade para içar até 700 toneladas e operar em profundidades de até 70 metros.

Como será a Ponte Salvador-Itaparica?

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica está prevista para ser a maior da América Latina.

A estrutura integrará o Sistema Viário Oeste, projeto de infraestrutura que busca ampliar a conexão entre Salvador, a Ilha de Itaparica e outras regiões da Bahia.

O empreendimento também prevê novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz.

Na capital baiana, serão construídos 4,4 quilômetros de estruturas ligando a região da Calçada e Água de Meninos, com viadutos e túneis paralelos aos da Via Expressa.

Na Ilha de Itaparica, o projeto inclui a implantação de uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre a localidade de Tairu e a Ponte do Funil.