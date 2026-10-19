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BOA EVOLUÇÃO

Roberta Roma deixa unidade semi-intensiva após sentir dor no peito

Previsão é que parlamentar receba alta na próxima terça-feira, 20

Gabriela Araújo
Por
Deputada Roberta Roma (PL)
Deputada Roberta Roma (PL) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A deputada federal Roberta Roma (PL) deixou a unidade semi-intensiva nesta segunda-feira, 19, quatro dias após a sua nova internação após sentir dor no peito. A parlamentar reeleita pode deixar o Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, na próxima terça, 20.

A assessoria da parlamentar diz que a liberal apresentou "boa evolução médica", e por isso, foi transferida para um apartamento.

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“A boa evolução e os resultados satisfatórios dos exames complementares indicam que ela deverá receber alta hospitalar em breve”, afirmam o cardiologista Adriano Martins e o clínico geral Silvestre Sobrinho, responsáveis pelo acompanhamento da deputada desde sua primeira internação, no mês passado.

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Roberta apresentou um quadro de vasoespasmo coronariano e, após repouso, monitorização contínua e tratamento medicamentoso, permanece sem sintomas e clinicamente estável.

Em nota à imprensa, a assessoria informa que a parlamentar segue acompanhada pelo marido, João Roma, por familiares e amigos próximo.

Roberta Roma é internada novamente após sentir dor no peito em Salvador

No dia 15 de outubro, a deputada federal Roberta Roma voltou a ser internada em Salvador após apresentar novas dores no peito. A parlamentar passou por um cateterismo cardíaco, em que os médicos descartaram um novo infarto e verificaram que o stent implantado anteriormente segue funcionando.

A nova internação aconteceu 15 dias depois de a deputada receber alta hospitalar. Agora, a conduta médica prevê a continuidade do tratamento clínico e a permanência em observação.

Cateterismo cardíaco com implantação de stent: entenda procedimento feito por Roberta Roma

O cateterismo cardíaco com implantação de stent, procedimento que a deputada Roberta Roma foi submetida, é um tratamento para problemas nas artérias do coração (artérias coronárias), especialmente o entupimento causado pelo acúmulo de placas de gordura.

O que é o cateterismo cardíaco?

O cateterismo é um exame que permite aos médicos visualizarem o interior dos vasos sanguíneos e do coração.

  • Como é feito: um cateter é inserido em uma artéria, geralmente na virilha ou no punho, e guiado cuidadosamente até os vasos do coração.
  • Contraste e Imagem: um líquido especial é injetado por meio do cateter, permitindo que os vasos sanguíneos apareçam claramente em exames de imagem de raio-X.
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Política roberta roma

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