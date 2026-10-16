INTERNAÇÃO
João Roma atualiza saúde de Roberta Roma e descarta novo infarto
Stent implantado anteriormente funciona normalmente e novo cateterismo foi realizado
O ex-ministro da Cidadania e presidente estadual do PL na Bahia, João Roma, atualizou nesta quinta-feira, 15, o estado de saúde da esposa, a deputada federal Roberta Roma (PL-BA), informando que novos exames descartaram a ocorrência de um segundo infarto.
A parlamentar havia sido internada novamente no Hospital Cárdio Pulmonar, na capital baiana, após voltar a sentir dores no peito.
De acordo com a nota divulgada por João Roma, a deputada foi submetida a um novo procedimento de cateterismo cardíaco.
"Os exames descartaram outro infarto e confirmaram que o Stent, implantado na internação anterior, está funcionando normalmente", declarou o ex-ministro.
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Acompanhamento e alta
A equipe médica avaliou que o quadro de Roberta Roma é clinicamente estável. A parlamentar vai permanecer em observação no hospital por até 48 horas para tratamento clínico. A expectativa é que receba alta no fim de semana, dando seguimento aos cuidados em regime ambulatorial.
João Roma tem acompanhado pessoalmente a rotina de exames e a recuperação da esposa no hospital, ao lado de familiares e amigos. Ele também manifestou agradecimento às mensagens de carinho, orações e ao apoio prestado pelos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento.