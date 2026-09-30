Roberta Roma recebe alta após infarto durante campanha eleitoral

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A deputada federal Roberta Roma (PL), candidata à reeleição, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 30, cinco dias após ser internada em Salvador com um quadro de infarto do miocárdio.

Durante a internação, ela foi submetida a um cateterismo cardíaco, com implantação de um stent para restabelecer o fluxo sanguíneo no coração.

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Em nota, a assessoria informou que, apesar da melhora, Roberta seguirá o tratamento em acompanhamento ambulatorial.

“Ela está assintomática, com os exames de controle dentro dos parâmetros esperados, e deixou o hospital bem-humorada e feliz com a recuperação. A deputada continuará sendo acompanhada em regime ambulatorial”, diz a nota.

Roberta Roma passou mal durante agenda de campanha

Roberta sentiu dores no peito durante uma agenda de campanha em Cruz das Almas, no último sábado, 26, quando recebeu os primeiros atendimentos.

Em seguida, foi transferida para a UTI Cardíaca do Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, onde permaneceu sob acompanhamento médico.

Segundo a equipe médica, Roberta apresentou evolução satisfatória e melhora clínica significativa nos últimos dias.

Cateterismo cardíaco com implantação de stent: entenda procedimento feito por Roberta Roma

O cateterismo cardíaco com implantação de stent, procedimento que a deputada Roberta Roma foi submetida, é um tratamento para problemas nas artérias do coração (artérias coronárias), especialmente o entupimento causado pelo acúmulo de placas de gordura.

O que é o cateterismo cardíaco?

O cateterismo é um exame que permite aos médicos visualizarem o interior dos vasos sanguíneos e do coração.

Como é feito: um cateter é inserido em uma artéria, geralmente na virilha ou no punho, e guiado cuidadosamente até os vasos do coração.

um cateter é inserido em uma artéria, geralmente na virilha ou no punho, e guiado cuidadosamente até os vasos do coração. Contraste e Imagem: um líquido especial é injetado por meio do cateter, permitindo que os vasos sanguíneos apareçam claramente em exames de imagem de raio-X.

Implantação do Stent

Se durante o cateterismo o médico encontrar uma artéria entupida que esteja comprometendo o fluxo sanguíneo, ele pode realizar a angioplastia com stent no mesmo procedimento.