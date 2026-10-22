Feirante é atropelado após carro invadir a Feira de São Joaquim

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Um feirante foi atropelado após um carro invadir a Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, em Salvador, no final da manhã desta quinta-feira (22). Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima recebeu atendimento no local e o carro, modelo Fiat Toro, na cor cinza, já foi retirado.

Agentes da autarquia de trânsito fizeram todo o atendimento da ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o acidente nem sobre o estado de saúde da vítima, que teria sofrido lesões nas pernas.

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O portal A TARDE entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou não ter sido acionado para a ocorrência. As forças de segurança também não foram acionadas.