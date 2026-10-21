Kleber Rosa fala de mobilização por Lula e promete PSOL na disputa por Salvador

A mobilização pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a preparação do PSOL para as próximas disputas políticas estiveram no centro das declarações do deputado estadual eleito Kleber Rosa nesta quarta-feira, 21, durante a visita da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) a Salvador. O dirigente defendeu a presença de lideranças nacionais nas articulações pelo país e afirmou que a sigla não abrirá mão de disputar os rumos da capital baiana.

A parlamentar, a deputada federal mais bem votada do país, cumpre agenda em Salvador e participa do evento “Samba da Democracia”, realizado na sede do PT, no Rio Vermelho. A programação também integra a mobilização política em torno da campanha de Lula no segundo turno.

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Ao comentar a participação de lideranças do partido em diferentes estados, Kleber destacou a estratégia de ampliar a mobilização popular e citou outra atividade prevista para quinta-feira, 22, com a presença do deputado estadual paulista Guilherme Cortez, eleito com mais de 275 mil votos.

"Olha, nós temos hoje grandes lideranças nacionais, e essas lideranças estão dedicadas a participar das mobilizações nos mais diversos cantos do Brasil. Então, receber Erica Hilton hoje aqui na Bahia para fazer esse movimento de agitação. Amanhã, às dez e meia da manhã, quinta-feira, nós vamos estar no Campo da Ufba com Guilherme Cortez, que também foi eleito em São Paulo com mais de 275 mil votos, também vai estar em uma plenária estudantil amanhã. Então, as nossas lideranças estão rodando o Brasil, fazendo esse grande movimento para eleger Lula presidente e garantir o futuro do nosso grupo."

Kleber vê mobilização como caminho para vitória de Lula

Na avaliação de Kleber Rosa, a campanha no segundo turno exige uma presença mais intensa nas ruas e o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade, especialmente da juventude. Ele também relacionou o movimento nas ruas ao desempenho dos candidatos nas pesquisas eleitorais.

O deputado estadual eleito, comparou os cenários de Lula e Flávio Bolsonaro e afirmou que o presidente apresenta crescimento, enquanto o adversário estaria estagnado ou em queda. Para Kleber, a mobilização popular tem papel central no debate político desta etapa da eleição.

"Eu acho que não tinha outra forma de a gente fazer essa campanha no segundo turno que não fosse com esse nível de mobilização, porque o nosso povo entendeu isso, a nossa juventude entendeu isso. A repercussão disso já está se expressando nas pesquisas. O ritmo de Lula é de crescimento, enquanto o do Flávio é de estagnação e até de decrescimento. Então, as ruas estão dando o tom da campanha, estão fazendo o debate que não teve no primeiro turno, e o resultado virar, elegendo o Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 25."

PSOL quer disputar os rumos de Salvador

Além da campanha presidencial, Kleber Rosa abordou o futuro político do PSOL em Salvador. Sem antecipar definições sobre candidaturas ou alianças, ele afirmou que seu nome continua à disposição do partido e indicou que as discussões sobre a estratégia eleitoral serão realizadas após o segundo turno.

O político disse que pretende organizar seu gabinete e preparar o mandato antes de avançar nas conversas sobre a política municipal. A definição das parcerias e da ampliação do grupo, segundo ele, ficará sob responsabilidade da direção partidária.

Apesar de não apresentar detalhes sobre uma eventual candidatura, Kleber assegurou que o PSOL pretende participar da disputa política na capital baiana e apresentar um projeto próprio para a cidade.

"O meu nome está colocado, e sempre esteve colocado à disposição do nosso partido. Isso é um debate que nós vamos fazer no momento certo. As parcerias, o nível de ampliação, isso vai se dar a partir da liderança partidária. Quem dirige o processo eleitoral. Nesse momento, eu estou engajado em eleger Lula. Passando o segundo turno, eu vou montar um gabinete, vamos preparar o nosso mandato e, depois disso, no momento certo, nós vamos debater Salvador. Mas o que eu posso garantir a vocês é que o PSOL vai disputar Salvador, o PSOL não vai deixar de apresentar o seu projeto e de disputar os rumos da nossa cidade."