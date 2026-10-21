“Não dá para ter um debochado”, diz Jaques Wagner sobre Flávio

O senador Jaques Wagner (PT) criticou Flávio Bolsonaro (PL), defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacou a importância da Bahia na disputa durante o evento Samba da Democracia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.



Ao comentar a disputa eleitoral, Wagner afirmou que a campanha de Lula estaria em crescimento e defendeu a mobilização de eleitores para reduzir a abstenção.



O senador também criticou a postura de Flávio Bolsonaro e declarou: “Não dá para ter, repito, um debochado [...] a comandar o Brasil”. A fala foi feita durante comentários sobre o cenário político e os adversários do presidente.



O evento Samba da Democracia acontece na sede do PT, no Rio Vermelho, a partir das 17h. A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) também participa da programação, com uma roda de conversa com convidadas.



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Senador destaca investimentos na Bahia

Wagner também ressaltou a importância eleitoral da Bahia e comparou os investimentos realizados no estado durante diferentes governos. Segundo ele, a gestão de Jerônimo Rodrigues, com apoio do governo Lula, teria viabilizado R$ 145 bilhões em investimentos para a Bahia.

Bahia é vista como estratégica na disputa

O senador afirmou que o estado teve papel importante na votação de Lula em 2022 e defendeu a mobilização para ampliar esse apoio. Wagner também avaliou que uma eventual vitória do presidente exigirá diálogo com o Congresso Nacional para garantir o avanço das propostas do governo.