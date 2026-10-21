Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

“Não dá para ter um debochado”, diz Jaques Wagner sobre Flávio

Senador marca presença no evento em Salvador junto com Érika Hilton

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem “Não dá para ter um debochado”, diz Jaques Wagner sobre Flávio
Foto: José Simões | Ag A TARDE
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT) criticou Flávio Bolsonaro (PL), defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacou a importância da Bahia na disputa durante o evento Samba da Democracia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Ao comentar a disputa eleitoral, Wagner afirmou que a campanha de Lula estaria em crescimento e defendeu a mobilização de eleitores para reduzir a abstenção.

O senador também criticou a postura de Flávio Bolsonaro e declarou: “Não dá para ter, repito, um debochado [...] a comandar o Brasil”. A fala foi feita durante comentários sobre o cenário político e os adversários do presidente.

O evento Samba da Democracia acontece na sede do PT, no Rio Vermelho, a partir das 17h. A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) também participa da programação, com uma roda de conversa com convidadas.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SIGILO BANCÁRIO E TELEFÔNICO

Lula aceita condições de Flávio Bolsonaro para abertura de sigilos
Lula aceita condições de Flávio Bolsonaro para abertura de sigilos imagem

RESCALDO DO DEBATE

Alice Portugal critica postura de Flávio no debate: “Desrespeito”
Alice Portugal critica postura de Flávio no debate: “Desrespeito” imagem

ELEIÇÕES

Angélica declara voto em Lula: “Quero viver em um país onde as pessoas se respeitem"
Angélica declara voto em Lula: “Quero viver em um país onde as pessoas se respeitem" imagem

Senador destaca investimentos na Bahia

Wagner também ressaltou a importância eleitoral da Bahia e comparou os investimentos realizados no estado durante diferentes governos. Segundo ele, a gestão de Jerônimo Rodrigues, com apoio do governo Lula, teria viabilizado R$ 145 bilhões em investimentos para a Bahia.

Bahia é vista como estratégica na disputa

O senador afirmou que o estado teve papel importante na votação de Lula em 2022 e defendeu a mobilização para ampliar esse apoio. Wagner também avaliou que uma eventual vitória do presidente exigirá diálogo com o Congresso Nacional para garantir o avanço das propostas do governo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições do brasil JAQUES WAGNER

Relacionadas

Mais lidas