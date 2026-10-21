Angélica declara voto em Lula: “Quero viver em um país onde as pessoas se respeitem"

A apresentadora Angélica, do canal fechado GNT, declarou, nesta quarta-feira, 21, que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que demorou a expor sua posição política por receio de ataques e julgamentos.

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“Eu pensei muito antes de falar, tive medo, sim. A gente vê tanto ódio nas redes sociais, tanta gente pronta para julgar, condenar, atacar, que dá vontade de ficar quieta”, afirmou a esposa de Luciano Huck.

O presidente Lula comentou a publicação feita pela apresentadora nas redes sociais.





Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Angélica explica escolha por Lula

No depoimento, a apresentadora disse que a mobilização de jovens em manifestações e debates sobre democracia a incentivou a se posicionar. “Como mãe, eu acho bonito ver essa geração se mobilizando, mostrando que existe força, esperança, vontade de transformar as coisas”, declarou.



Angélica também afirmou que defende a alternância de poder e não se identifica como petista nem como alguém de direita ou de esquerda. Ao explicar sua escolha, ela destacou a importância do respeito, do diálogo e da proteção dos direitos sociais.

“Eu quero viver num país onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem umas das outras, onde quem governa olhe para as pessoas com carinho, sem preconceito, sem debochar da dor, das lutas de ninguém”, disse.



A apresentadora também mencionou mulheres, crianças e pessoas LGBTQIA+ entre os grupos que considera importantes na discussão sobre o futuro do país. “E é por tudo isso que eu decidi votar no Lula”, concluiu.



Confira o vídeo:

Mensagens entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também trouxeram à tona conversas com Luciano Huck. De acordo com o material apresentado, os diálogos mostram contato entre os dois sobre encontros e a possível venda do banco, anunciada em novembro de 2025.



Em uma das mensagens, Huck parabenizou Vorcaro pela notícia da negociação e escreveu que ele merecia sair “inteiro desta turbulência toda”. O conteúdo apresentado não aponta ilegalidades nas conversas entre o apresentador e o banqueiro.

Mãe de Luciano Huck também declara voto em Lula

A professora e arquiteta Marta Dora Grostein, mãe do apresentador Luciano Huck, também declarou apoio a Lula em um vídeo publicado pelo filho Fernando Grostein Andrade. No depoimento, ela relatou o medo vivido diante das ameaças sofridas por Fernando em razão de sua orientação sexual e defendeu o acolhimento familiar.



Marta afirmou considerar que uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro representaria retrocessos nas políticas sociais e culturais. Após a publicação, Luciano Huck reagiu com uma mensagem de carinho e admiração pela mãe: “Admiração, orgulho e muito amor. Tudo junto e misturado!”.