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ELEIÇÕES 2026

"Exército do Lula" bate 7 milhões e abre ampla vantagem sobre rival

Canal administrado por André Janones ultrapassou a marca nesta quarta-feira, 21

Yuri Abreu
Por
Lula durante ato de campanha no Maranhão
Lula durante ato de campanha no Maranhão - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O canal de WhatsApp “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), alcançou 7 milhões de seguidores nesta quarta-feira, 21, a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais.

Já a “Tropa do Flávio”, criada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), reúne cerca de 2 milhões de inscritos.

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Os dois canais são utilizados para mobilizar apoiadores dos candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), respectivamente.

Canal Exército do Lula
Canal Exército do Lula - Foto: Reprodução/WhatsApp

Canal de Janones cresce em ritmo acelerado

O avanço do “Exército do Lula” ocorre em meio à intensificação da disputa política nas redes sociais. Na noite de terça-feira, 20, o canal já havia ultrapassado a marca de 6 milhões de inscritos, chegando a 6,3 milhões por volta das 22h30.

Nas últimas semanas, o grupo apresentou crescimento acelerado. Em 12 de outubro, reunia 3,7 milhões de seguidores, enquanto a “Tropa do Flávio” somava 1,4 milhão.

Cinco dias depois, no domingo, 17, o canal administrado por Janones atingiu 5 milhões de inscritos. Desde então, chegou aos atuais 7 milhões, ampliando a diferença em relação ao grupo de apoio a Flávio Bolsonaro.

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Ato de Mendonça e Nunes Marques pode atingir “Exército do Lula” às vésperas da eleição

Os ministros Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e André Mendonça estariam envolvidos na circulação de uma minuta de resolução que prevê restrições a canais de WhatsApp com mais de 200 mil seguidores no período eleitoral.

A proposta, atribuída a André Mendonça, de acordo com a Folha de S.Paulo, prevê a aplicação de medidas nas 48 horas anteriores e nas 24 horas posteriores à votação.

A medida poderia atingir o canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Avante), que conta com mais de 7 milhões de inscritos e é usado para mobilizar apoiadores da esquerda nas redes sociais.

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, já apresentou representações ao TSE para pedir a derrubada do canal de Janones. Segundo o relato, o espaço já havia sido retirado do ar por determinação de Nunes Marques, mas voltou a funcionar.

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André Janones eleições no Brasil Exército do Lula Lula Whatsapp

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