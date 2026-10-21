Reta final do 2° turno: veja onde Lula e Flávio fazem atos de campanha

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A quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) concentram as agendas em estados estratégicos para a disputa.

Nesta quarta-feira, 21, o presidente e candidato à reeleição faz uma caminhada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já o senador participa de um evento com aliados em Guarulhos, na Grande São Paulo, antes de seguir para Fortaleza, no Ceará.

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Minas Gerais e São Paulo são, respectivamente, o segundo e o maior colégio eleitoral do país.

O estado mineiro tem 16,4 milhões de eleitores aptos a votar, enquanto São Paulo reúne 34,1 milhões.

Juntos, concentram quase um terço do eleitorado brasileiro, o que torna a disputa pelo apoio dos eleitores dessas regiões decisiva na reta final da campanha.

Após primeiro turno, Minas Gerais vira aposta do PT

Lula participa, a partir das 15h, de uma caminhada pelo centro de Belo Horizonte, acompanhado de aliados políticos, entre eles a senadora eleita Marília Campos (PT).

A escolha de Minas Gerais tem peso eleitoral. Desde a redemocratização, em 1989, todos os candidatos eleitos à Presidência venceram também no estado.

Na tentativa de ampliar seu apoio, Lula faz a sexta visita a Minas durante a campanha eleitoral.

No primeiro turno, o presidente recebeu 43,33% dos votos válidos no estado, contra 48,24% de Flávio Bolsonaro.

A agenda desta quarta-feira ocorre, portanto, em meio à tentativa de reduzir a diferença e conquistar votos em um dos territórios considerados estratégicos para definir o resultado nas urnas.

Flávio foca em manter apoio em São Paulo e crescer no Nordeste

Flávio Bolsonaro começa a agenda às 11h, em um evento no Espaço Inter, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O senador estará acompanhado do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de aliados políticos.

A atividade deve ser a última agenda de Flávio em São Paulo durante a campanha. A presença de Tarcísio reforça a estratégia de mobilizar lideranças com influência política e capacidade de ampliar o apoio ao candidato do PL no maior colégio eleitoral do país.

Após o compromisso em Guarulhos, Flávio segue para Fortaleza, onde participa, às 19h, de um evento organizado pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE), aliado do senador.

O Ceará tem cerca de 7 milhões de eleitores aptos a votar, o equivalente a 4,41% do eleitorado nacional, e ocupa a oitava posição entre os maiores colégios eleitorais do país.

A visita ocorre em uma região onde Lula mantém uma base eleitoral consolidada.